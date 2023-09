Honduras: Tres independencias y el paso de provincia a Estado

Aunque parezca un hecho aislado, la invasión de Napoleón Bonaparte a España condicionó mucho la situación de México, Centro y Sudamérica, regiones que ya no estaban del todo conformes con las políticas de los colonizadores españoles.

Y así España hacía la transición de una monarquía absoluta a una monarquía parlamentaria, “y empieza a transitar por la vía de la democracia”, dice el historiador Guillermo Varela.

El debilitamiento de la Corona española solo iría en ascenso ante las provincias colonizadas, tras el destierro de Bonaparte en 1815 y el regreso de Fernando VII, este último deroga la carta magna y todo pacto realizado en su ausencia, y contrario a su objetivo de retomar el dominio, los movimientos de independencia en México y Sudamérica más bien se aceleraban e inicia una época de convulsión social y política con movimientos como los de Simón Bolívar en la Gran Colombia y José de San Martín en Argentina.

Centroamérica se mantenía al margen, pero no exenta de motivación; no obstante, las élites peninsulares y criollas no estaban dispuestas a sumergirse en la misma violencia, y proclamaron una independencia pacífica el 15 de septiembre de 1821.