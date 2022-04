Artículo Octavio Carvajal: JOH, ¿confeso?

TEGUCIGALPA, HONDURAS.- El expresidente Juan Orlando Hernández Alvarado retará cargos por narcotráfico. Su salida al norte lo retrató, a nuestro juicio, casi confeso, rendido.

De su carta antes de ser cedido, entendimos, sufrirá un cruel tormento que igual espera a otro hilo de sus íntimos y soportes. Para los actuales mandos, sin duda, el mensaje es claro, nadie está por encima de los gringos.

Tras su arresto el pasado 15 de febrero, JOH se convirtió en el primer exmandatario en ser pedido por delitos graves en Estados Unidos. Su nombre retumbó muchas veces en juicios contra políticos, policías y civiles liados al tráfico de drogas, posesión de armas y a una ringlera de crímenes contra capos soplones o estorbos de “Los Cachiros” y de Los Valle Valle, entre otras mafias.

CALLES

Del poder, de pronto, a vivir el resto de sus años en una prisión de dos metros al cuadrado es como soñarse en el cielo pisando el infierno.

La extradición de JOH no solo es un trago amargo para él y su prole, sino para todos aquellos creídos de “sanos” intocables en las mieles del podio pensando que las eras actuales son las mismas callejas malolientes del pasado reciente.

Que nadie se haga el tonto diciendo “Yo no fui... ¿Cuándo ocurrió eso...? Yo no estuve ahí...”, porque de aquí, aunque a muchos le huela a desquite cada hecho, nadie, en ningún otro rincón del mundo, se va sin su vuelto.

“Caiga quien caiga” fue, en su tiempo, el lema de JOH y, en ese rollo de narcos rendidos y entregados, cayó enrollado él en la Corte neoyorquina.

Pese al desenredo lento de la madeja, emulando frases del noble Porfirio Lobo Sosa, aquí nadie tuvo amoríos con capos de monte ni nunca le vio el cacho ni en fotos a Alexander “Chande” Ardón, exalcalde de El Paraíso, Copán, quien los lió con el narcotráfico.

Ardón tuvo numerosas pláticas y citas políticas con ambos y otros aterciopelados que están en sala de espera.

CARTELES

Sin embargo, en esta sociedad ingrata, terca y errante a su manera, donde “el narco y delincuente soy yo”, “Chande” Ardón, confeso de matar a diestra y siniestra a molestias de su clan, “miente”, al igual que “Los Cachiros” y Los Valle Valle que pringan a “grandes personajes” catrachos con la narcoactividad.

Según Ardón, unos hasta chapa del “Chapo” Guzmán tienen.Ardón, cuyo hermano Hugo Ardón dirigió el Fondo Vial, tomado de “lavandería” para pactos carreteros con esos grupos, también salpicó a Juan Carlos “El Tigre” Bonilla con crímenes de narcos y espías.

Ese ente estatal tiene un fondo infinito de pillerías; hasta de queridas compartidas saltan con narcos y políticos, tríos tiernos, pero “el amante soy yo”.

¿Recuerdas los brincos que di por ti en San Pedro Sula? ¡Ah!, “mis amigos” chaparros y palancones.

PASTOR

Remolino de pruebas y testigos contra JOH. Retará a “Chande” Ardón -que fue feliz como lombriz bailando equinos de su corral con periodistas-, a Los Valle, a Víctor Hugo Díaz Morales, alias “El Rojo”, amigo de “Tony” -caído en Guatemala-, quien en tres apariciones ante el juez Kevin Castel “juró” que financió campañas políticas de JOH y “Pepe”. Ahí están las cifras.

JOH sigue jurando que “todo es una venganza”, que “jamás” pensó verse preso como brazo narco. Ana García, su esposa, tuvo vigilias y rezos al pie del Poder Judicial alegando su inocencia y nomás visaron su entrega, el Consejo Nacional Anticorrupción (CNA) la acusó de “donar” a un banco local -¿cuál de todos para no injuriar?- unos peculios valuados en sesenta millones de lempiras.

El indómito está cuesta arriba y su consorte, igual, al ser señalada por el CNA en cosas oscuras. JOH, en su misiva de despedida adelantó el calvario que sufrirá.

“Pepe” Lobo dijo que “no le importa nada” lo ocurrido a su exdelfín, pero pronto a buen mazo de políticos y financieros les interesará y, mucho, los truenos que desatará JOH ante agentes antidrogas y fiscales estadounidenses previo a retar al juez Castel.

Sus abogados en tierra de Sinatra le dirán si negocia lo menos peor para su reclusión, si le encaja cantarse “culpable” a cambio de otras cabezas de sumo interés gringo.“Raíz de todos los males es el amor al dinero”, rezan las escrituras.

El crucifijo, amigos (as), atrapa a los blasfemos y salva a los verdaderos fieles. No es para ateos en el poder que solo se tornan religiosos en su propio tormento. Dios no castiga, nomás hace justicia. Aún hay más