Selección de Grandes Crímenes: Un viejo misterio

Leyendo su premiada novela “Tres”, escarbé entre los casos que he ido acumulando con el paso del tiempo, y encontré este, al que he titulado “Un viejo misterio”...

“Llegamos a la escena -me dijo el agente a cargo del caso-, y ya íbamos advertidos de que no podíamos hablar ni siquiera entre nosotros mismos si el fiscal no nos daba permiso. Ningún comentario, nada que no tuviera que ver con la escena... Y todos estábamos bajo amenaza de despido si desobedecíamos aquella orden... Hoy, al recordar, confirmo una vez más que el poder político y económico son uno solo, y que nada ni nadie se puede levantar contra eso en la faz de la tierra... Por desgracia, es así, y así será hasta el final de los tiempos”.

“Estábamos claros de que el asesino actuó con odio -sigue diciendo el agente-; pero había algo que nos intrigaba; algo que nos llamaba la atención. Y era que las huellas de los zapatos deportivos, marcadas con sangre de la víctima en el piso, eran pequeñas... Por supuesto, no eran las huellas de los zapatos de un niño, pero eran pequeñas. Y estaban bien marcadas en algunas partes, lo suficiente como para saber el número... Seis y medio... Tal vez siete. Y, por la marca que dejaron las plantillas, podíamos decir que no se trataba de una persona pesada... Y, aun así, pudo someter a aquel hombre que medía unos ciento ochenta centímetros de estatura, que pesaba unas ciento setenta o ciento ochenta libras, y que, además, era amigo del gimnasio, a juzgar por los músculos que se le notaban bien esculpidos... Entonces, ¿quién era el asesino? Era igual de importante, ¿quién era el muerto? ¿Cómo había entrado el asesino al apartamento?

Es una gran verdad que todos aquellos que trabajan cerca de la Muerte llegan a ser víctimas, en parte, de los crímenes, de los hechos trágicos o de las enfermedades que combaten. Y esto es porque son seres de carne y hueso, con sentimientos y emociones que son susceptibles de ser influidas negativamente por los hechos en los que se ven involucrados. Por desgracia, no existe en la Policía Nacional un programa que prepare a los agentes ante estos efectos negativos, como no existe un sistema que ayude a “limpiar” de horribles impresiones los ánimos y la psique de su personal. Y digo esto porque he sido testigo de la herencia que dejó en muchos agentes su experiencia cercana a la Muerte. Hay quienes tienen pesadillas, otros que odian a los criminales, algunos que detestan su trabajo como investigadores, y unos más que creyeron encontrar en el alcohol y las drogas un calmante para los recuerdos más siniestros. Por supuesto, hay quienes, creyendo combatir el Mal, aprendieron a hacer el mal, aun vistiendo el sagrado uniforme de la Policía Nacional. De todo hay en la viña del Señor.

¿Cómo entró al edificio? Y estamos hablando de un edificio nuevo, de muchos pisos, con ascensores, guardias, estacionamiento subterráneo... Por desgracia, en aquellos días no había cámaras de vigilancia, o no las habían instalado en el edificio; pero el guardia de seguridad que hacía turno en la entrada al parqueo, debió ver algo, y lo que nos dijo cuando lo entrevistamos era que esa noche él estaba con disentería, por unas sardinas con arroz y cebollas que se había comido, y que tuvo que ir al baño muchas veces, “y que, como allí nunca pasaba nada malo, dejó la tranca levantada, aunque no se acordaba desde qué momento, porque la diarrea no lo dejaba en paz”.

Volvió el antiguo agente de la DIC a la primera página, y señaló los nombres borrados con tinta.

“Estos nombres los tachó el fiscal -dijo-, y en las copias no se puede ver nada en el fondo... Por eso, nosotros estábamos en la ignorancia de quién era la víctima... Pero, el que es policía ha de ser policía siempre, y a mí me picaba el gusanito por saber más de aquel caso... Y, solo, porque teníamos prohibido hablar de eso, me hice algunas hipótesis: Estábamos en un edificio de lujo, en un apartamento de alguien de clase alta. Averiguamos, y uno de los guardias nos dijo que aquel hombre llegaba siempre en taxi, vestido con ropas deportivas, como si viniera saliendo de un gimnasio, y que todos lo conocían porque era visita normal del dueño del apartamento”.

“Y ¿quién es el dueño del apartamento?”

“Pues, nombres no sabemos, señor; allí todo el mundo guarda su privacidad, y a nosotros no nos interesa saber quién es quién”.

El exagente de la DIC sonrió.

“Aquello me dio más ganas de meterme donde no me llamaban -dijo-; y, sin decirle a nadie, fui al Registro de la Propiedad... El apartamento estaba a nombre de un hombre... Y al saberlo, sentí que se me detenía la sangre en la cabeza... Me fui de allí, y, por dos semanas enteras, no quise recordar nada más de aquel asunto... Si alguien se daba cuenta de que yo andaba metiendo la nariz donde no debía, lo más seguro era que me corrieran, y, peor todavía, que me mandaran a matar...”

CONTINUARÁ LA PRÓXIMA SEMANA.

