Selección de Grandes Crímenes: El paso a paso para un crimen (2/2)

El general Héctor Gustavo Sánchez se acomodó en el sillón, subió un poco el aire acondicionado, y me dijo:“Mire, Carmilla, quienes creen que la Policía es tonta, están equivocados. Y los que creen que no tenemos una buena investigación criminal, también se equivocan. A esta muchacha, la muchacha de este caso, la mataron en un sitio íntimo, tal y como dedujo el agente, y ese sitio no puede ser más que un motel. En la escena no hay ropa, o restos quemados de ropa, por lo que la mujer fue atacada cuando estaba desnuda, y de pie, en el momento en que, tal vez, discutía por algo con su compañero. Este, más alto que ella, la hirió de abajo hacia arriba, con fuerza y con ira, y, está claro que actuó con cautela desde el momento en que la mujer empezó a sangrar, aunque el forense dijo que la muerte fue inmediata, ya que el cuchillo le cercenó la médula espinal. Pero, aun así, el asesino le envolvió una toalla en el cuello, para detener la sangre, que debió ser poca; después, la envolvió en la sábana de la cama en la que habían estado, la llevó al carro, que tenía en el estacionamiento, y donde nadie lo vería. Recogió las pertenencias de la mujer, como ser ropa, ropa interior, zapatos, cartera, teléfono, y cada cosa que pertenecía a la mujer que encontró en la habitación. Estas cosas las juntó en un solo atado, y se deshizo de ellas más delante de donde le prendió fuego al cuerpo; o más atrás. Así pensaron los agentes, y ya va a ver usted que los investigadores de la DPI son muy buenos en su trabajo”.

El general hizo una pausa para tomar un poco de agua. Héctor Gustavo Sánchez también es escritor, y es un buen narrador de historias. Y los casos que ha compartido conmigo para esta sección de Diario EL HERALDO me los ha contado con el apasionamiento que domina al escritor nato cuando se adentra más y más en la historia. Después de poner la botella de plástico en a un lado, agregó:

“El forense encontró un detalle interesante, y es que la mujer usaba un puente dental en la parte superior derecha... Es una prótesis fija de tres dientes... Primer premolar, segundo premolar y primer molar. Y se trataba de un buen trabajo, de porcelana. Con aquello, los agentes tenían suficientes elementos para empezar la investigación del crimen, y, por supuesto, para resolverlo”.

+Selección de Grandes Crímenes: El poder de una mentira (parte I)