Selección de Grandes Crímenes: Decisiones asesinas (segunda parte)

TEGUCIGALPA, HONDURAS.- RESUMEN. A don Germán lo raptaron en una carretera solitaria cuando iba hacia su hacienda. Dos testigos dijeron que hombres encapuchados, con rifles largos y con guantes en las manos, lo sacaron de su vehículo y se lo llevaron. Horas después, don Germán fue encontrado muerto. Lo torturaron antes de quitarle la vida estrangulándolo con un torniquete de alambre. La Dirección Policial de Investigaciones (DPI) se enfrentaba a un caso en el que no había ni una pista, ni una huella digital, ni un tan solo rumor que les ayudara a saber por qué mataron a don Germán. Pero, los agentes de Delitos contra la Vida tenían que resolver el misterio. Así me lo dijo el ministro de Seguridad.

“Bien. Pero lo que necesito de usted es que me señale a alguien que no conozca; alguien que le parezca extraño; alguien a quien usted no haya visto nunca. ¿Me comprende?”.

El hermano mayor de don Germán caminaba con bastón, e iba de su silla al ataúd, con lágrimas en los ojos.

“Hermano -decía-. Hermano querido... Años de no verte, y venir a verte así... Ay, hermanito querido...”

El agente de la DPI se acercó a él

“Quisiera hablar con usted” -le dijo. Y le ayudó a volver a su sillón.

“¿Conoce a alguien en el pasado de su hermano que quisiera vengarse de él?”.

“No, señor... No... Mi hermano no le hacía daño a nadie. Tenía su carácter; pero era así desde niño, y siempre fue bien aparte... Y por esa terquedad fue que se casó con aquella mujer, a pesar de que mi papá le decía que no lo hiciera, que le iba a ir mal con esa muchacha... Pero, él estaba enamorado, y ella estaba encinta... Y se casó... Esa fue la única vez que no le hizo caso a mi papá. Tuvo una hija con ella”.

El hombre tosió.

“¿Es la muchacha que murió?”.

“Sí... ¿Ya sabe eso?”.

“Sí. Nos dijeron que había tenido una hija con su primera esposa, pero que la niña murió siendo adolescente; a los quince años”.

“Sí -dijo el hombre-. La niña murió, y nosotros nunca supimos de qué fue que le vino la muerte... Pero, algo que notamos es que, desde la muerte de la niña, mi hermano y su esposa se distanciaron; y así, hasta que se divorciaron... Y, cosa rara; la mujer mostró un odio muy feo por mi hermano... Y esto que mi hermano le dejó la casa que les había regalado mi papá el día de la boda, dinero en el banco, parte de la hacienda, y otros bienes”.

“¿Usted notó el odio que la esposa tuvo por su hermano?”.

“Todos lo notamos. Era raro, porque se suponía que se querían; pero, de la noche a la mañana, ella lo detestó. Él se fue a Canadá por un tiempo, después del divorcio, y solo regresó cuando mi mamá cayó enferma. Después mi papá, y ya no se fue. Eso pasó hace como veinte y tantos años... Después, se casó con esta señora, y tuvo otros hijos... Y empezó de nuevo... Hasta que lo mataron”.

“¿Sabe por qué lo odiaba la esposa?”.

“No”.

“¿De qué murió la niña?”.

“Nadie supo... Una tarde nos avisaron que había muerto en el Hospital Materno Infantil... Que la habían llevado hasta allí del colegio, y que murió antes de que la operaran no sé de qué”.

“¿El Materno Infantil?”.

“Sí... Es que allí atienden niños”.

“Sí”.