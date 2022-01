Hombre dona riñón a su suegra; su novia se casa con otro un mes después  

SAN QUINTÍN, MÉXICO.- Una polémica historia se hizo viral en TikTok, el mexicano Uziel Martínez contó que por amor le donó un riñón a su suegra, pero al siguiente mes su pareja lo dejó y terminó casándose con otro hombre y no con él.

En los últimos días varias historias se hicieron viral en TikTok, gracias a un trend que busca mostrar hasta dónde llegarían las personas por amor, y que al final no valen la pena, ya que la pareja en cuestión termina dejándolos.

Con la canción favorite crime, de Olivia Rodrigo, como fondo, algunos usuarios se animaron a contar sus historias; así conocimos al joven que dejó pasar la oportunidad de estudiar en Harvard para quedarse en México con una chica que solo lo quería como amigo.

Ahora, se hizo viral la historia del mexicano Uziel Martínez que tuvo que dar más detalles tras recibir más de dos millones de me gusta. "Yo estoy bien, estoy bien emocionalmente, creo que ella también. No tengo nada en contra de ella, estamos en buenos términos; no somos amigos, pero tampoco nos odiamos", contó.

Uziel Martínez también respondió a un comentario en el que le pedían que ya no volviera a hacer algo de esta manera por amor; el hombre se tomó las cosas con humor y señaló que no podría hacerlo, pues “ya solo le queda un riñón”.

Aunque muchas personas señalaron a Uziel como el ganador de este trend, él subió otros videos en los que explica que no hizo el video por competir, sino porque tenía insomnio y no encontró nada mejor que hacer.

