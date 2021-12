Tiktoker se rellena los labios y sus fans la comparan con Marge Simpson

LOS ÁNGELES, ESTADOS UNIDOS.- No fueron sus videos o gracias en TikTok lo que la hicieron viral, sino el resultado de un llamativo relleno de labios, al punto de compararla con Marge Simpson y hasta con el villano de Navidad, The Grinch.

Aunque a simple vista pareciera un filtro de su cámara, Briana de 22 años quiso compartir con sus fans cómo había quedado tras un tratamiento estético, sin embargo, no obtuvo la retroalimentación que esperaba.

LEA: Emiratos empieza a probar los 'robotaxis'

"Chicos, acabo de ponerme un relleno de labios y está tan jodidamente hinchado, ¿esto es malo?", escribió la joven de Los Ángeles junto a un video donde mostraba cómo habían quedado sus labios luego del procedimiento.

En la grabación se puede apreciar lo hinchados que estaban sus labios, después de ser inyectados con ácido hialurónico para ser agrandados.

Y con muy buen espíritu, aunque asustada, Briana pidió consejos a sus seguidores, quienes de inmediato recomendaron que fuera a ver un experto.

"Esto es normal, todos los que comentan claramente nunca han tenido relleno. Todos se hinchan de manera diferente, la mía era peor '', le dijo un internauta.

+Descalifican de concurso de belleza a 43 camellos con correcciones estéticas

Mientras que otro le escribió: "Oye, comprobaría y me aseguraría de que no tenga una reacción adversa al relleno solo para estar seguro". Sin embargo, hubo quienes sí hicieron burla del asunto, pues no midieron sus palabras al decirle que se parecía a la esposa de Homero Simpson.

Afortunadamente, tiempo después, la tiktoker publicó que en efecto había ido al hospital y que todo estaba en orden.

"Yo estoy okay. Este es el primer día que parece algo normal", expresó. "Hablé con mi médico y me dijo que estaba bien y que no estaba teniendo una reacción alérgica ni nada por el estilo".

Por su parte, la clínica Great City Medical menciona en su página web que esta hinchazón es normal cuando se realizan procedimientos de este tipo, por lo que recomiendan poner hielo en el área, beber mucha agua y comer alimentos saludables.



DE INTERÉS: Pastor protestante aparece como 'drag queen' en TV y es sancionado