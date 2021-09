Yanira Berríos, la salvadoreña que dejó de vender en la calle por TikTok

SAN SALVADOR, EL SALVADOR.-Fue tendencia mundial por meses con su peculiar baile en medio de una plaza en San Salvador, El Salvador, que publicó en TikTok y ahora es una conocida influencer con miles de seguidores en las redes sociales.



Se trata de Yanira Barríos, una salvadoreña que vendía agua en una plaza para poder vivir. En la actualidad es una influencer de las redes sociales.

Fue hace unas semanas que la salvadoreña anunció que dejaría de vender en las calles y se dedicaría de lleno a las redes sociales, donde ha encontrado su pasión.



“Quiero progresar, quiero darle contenido al canal, quiero hacer muchas cosas (…) Pero no para hacerme orgullosa ni para creerme más que ustedes (…) por algo Dios me ha puesto acá ¿verdad? Quiero aprovechar mi tiempo”, dijo en un en vivo que realizó en TikTok, donde obtuvo su fama.







De igual manera, Yanira aseguró que hay otro motivo que la orilló a dejar de vender en la plaza y es la demoición de la Biblioteca Nacional, donde ella estacionaba su carreta para vender.“Con todo el dolor de mi alma dejé de vender por ahí. Ya van a demoler la Biblioteca. Ya son días los que van a estar ahí mis compañeros. Va a ser retirados”, expresó.

La salvadoreña, además, comentó que las marcas de su país han querido aprovecharse de su fama, pero que ha estado muy alerta. No me quieren cancelar, solo me quieren pagar un almuerzo (…) Tengo que aprender, sí, porque hay muchas cosas que aprender. Ahora soy nueva en este asunto”.



“Hay gente buena y otra que me quiere hacer daño. Amigas a las que en su momento ayudé, ahora dicen que soy famosa, se demostraron lo que son y comenzaron a hablar (mal) de mi persona. La fama me la gané yo, la fama me la dieron ustedes, por ustedes estoy aquí. ¿Cómo voy a olvidar a mi gente bella? Espero que Diosito me bendiga, y se me caen bendiciones, compartir mis bendiciones, en lo que yo pueda, porque dinero no tengo”, recalcó.