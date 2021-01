San Diego Zoo: Gorilas dan positivo al coronavirus

SAN DIEGO, ESTADOS UNIDOS.- Varios gorilas del zoológico de San Diego han dado positivo al nuevo coronavirus, en lo que se cree que son los primeros casos conocidos entre estos primates en Estados Unidos y posiblemente en el mundo, informaron el lunes funcionarios del parque.



Lisa Peterson, directora ejecutiva del zoológico, comentó a The Associated Press que se cree que ocho gorilas que viven juntos en el parque contrajeron el virus y que varios han estado tosiendo.



Parece que la infección provino de un miembro del personal del zoológico que dio positivo al virus, pero que no desarrolló síntomas y portó una mascarilla todo el tiempo que estuvo cerca de los gorilas. El zoológico ha estado cerrado al público desde el 6 de diciembre como parte de las medidas de confinamiento implementadas para reducir los contagios.

Vea aquí: Hallan jirafas enanas en Uganda



Los veterinarios están vigilando de cerca a los gorilas y estos permanecerán en su hábitat en el parque, ubicado en el norte de San Diego, señaló Peterson. Por ahora, les están dando vitaminas, fluidos y comida, pero ningún tratamiento específico para el virus.



“Además de algo de congestión nasal y tos, los gorilas están bien”, dijo Peterson.



Aunque otros animales han contraído el coronavirus, desde visones hasta tigres, es el primer caso conocido de una transmisión a grandes primates, y de momento no se sabe si éstos tendrán alguna reacción grave.



Los expertos en vida silvestre han expresado su preocupación sobre el coronavirus en gorilas, una especie en peligro de extinción que comparte el 98,4% de su ADN con los seres humanos y que son animales inherentemente sociales.



Los primates infectados en el zoológico de San Diego son gorilas occidentales de llanura, cuya población ha disminuido más del 60% en las últimas dos décadas debido a la caza y enfermedades, de acuerdo con el Fondo Mundial para la Vida Silvestre.



El parque realizó pruebas a los gorilas luego de que dos ejemplares empezaron a toser el 6 de enero. Los resultados de las pruebas fueron confirmados por los Laboratorios de Servicios Veterinarios del Departamento de Agricultura.



Los funcionarios del zoológico están hablando con los expertos que han tratado el coronavirus en humanos por si los animales desarrollan síntomas más graves. Los gorilas permanecerán juntos debido a que separarlos sería dañino porque estos primates viven en grupos muy unidos.



“Esto es vida silvestre, y tienen su propia fuerza y pueden sanar de una manera distinta a la nuestra”, dijo Peterson.



El zoológico dijo el lunes que añadió nuevas medidas de prevención para su personal, como el uso de protecciones en el rostro y gafas cuando trabajen cerca de los animales.