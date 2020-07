Bridger Walker se convirtió en el "hombre más valiente de la tierra"

WYOMING, ESTADOS UNIDOS.- El pequeño Bridger Walker, el niño que salvó a su hermana del ataque de un perro, recibió de parte del Consejo Mundial de Box (CMB) el cinturón de campeón honorario.



“Y el nuevo campeón mundial del CMB, Bridger ‘El hombre más valiente en la Tierra’", escribió en el CMB en su cuenta de Instagram junto a la imagen del pequeño de seis años cargando el pesado trofeo.



Fue el pasado 15 de julio que el CMB nombró al menor como campeón honorario por “sus valientes acciones que representan los mejores valores de la humanidad. Bridger, eres un héroe”.





La imagen de Walker se viralizó, además que dejó ver lo recuperado que se encuentra tras haber sido mordido en el rostro por el perro de los vecinos de sus padres.



Su tía Nicole fue la encargada de contar la valiente historia de Bridger, quien aseguró tras rescatar a su hermana "Si alguien tenía que morir, pensé que debía ser yo".



La historia del menor se hizo famosa en redes sociales y actores como Chris Evans, quien interpreta al "Capitán América", reconoció su valentía y le regaló el famoso escudo del superhéroe.

Sin resentimientos

La tía de Walker, quien contó todo lo sucedido, aclaró que no existen resentimientos con sus vecinos, dueños del perro. Al contrario asegura que hay amor entre ellos.



“Me gustaría aclarar que los dueños del perro son personas muy buenas que han sido muy amables con Bridger y su familia. No sentimos ningún resentimiento hacia ellos y, si acaso, solo ha habido un aumento del amor entre nuestras familias como resultado de este incidente”.



De hecho, contó que su sobrino se encuentra recuperando de manera satisfactoria. “Está de muy buen humor, y su impresionante personalidad está intacta. No puede sonreír mucho todavía, pero se alegró cuando le leí algunos de sus comentarios”.