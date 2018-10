Mustafa Magambo, el hombre de Uganda que tiene 176 hijos, 90 nietos y 13 esposas

TEGUCIGALPA, HONDURAS.- ¿Podría imaginarse tener 176 hijos?, o mejor aún, ¿lidiar con el cuidado de 90 nietos?, pues aunque usted no lo crea, Mustafa Magambo Mutone, ha roto el récord mundial de más hijos y más nietos. El hombre originario de Uganda es un orgulloso padre de 176 hijos; sí, así como lo lee, ¡176 hijos!



El africano de 65 años, que se dedica a la agricultura, además de contar con esa gran cantidad de procreaciones, también es un orgulloso abuelo de 90 nietos, ¿Pareciera una locura, verdad?, pues no lo es. Su hijo mayor tiene 49 años de edad y sus hijos menores son dos gemelos de 4 años.



El cotizado ugandés, tiene además 13 esposas y 10 novias, de las cuales seis de ellas están embarazadas, por lo que antes de acabar el 2018 la cifra de hijos superará los 180.

Seis de sus actuales esposas están embarazadas por lo que la cifra aumentaría.

"He tratado de alimentar a mis 13 esposas y más de 170 niños y no es fácil", mencionó Magambo para un medio de Uganda.



Este hombre reconoce que registra todos los nacimientos en un libro, ya que no todos viven en Uganda, también tiene esposas en la República Democrática del Congo, Ruanda y Burundi.



Magambo Mutone, dice que es lo suficientemente fuerte como para casarse con más mujeres y tener más hijos, ya que no bebe alcohol, no fuma ni consume azúcar.



El padre de esta numerosa familia, asegura que entre sus planes piensa crear una guardería, escuela y colegio, para que otros niños de Uganda puedan tener la oportunidad de superarse.



Seguramente con el numero de sus hijos y nietos, alumnos no le faltarían.