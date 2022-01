Esta semana dictarán sentencia a Leonel Sauceda

TEGUCIGALPA, HONDURAS.- El juicio contra el comisionado Leonel Sauceda por lavado de activos y malversación de caudales públicos finalizará esta semana y el juez dictará una resolución, así lo confirmó el abogado del imputado, quien detalló que falta la recepción de unos documentos para concluir el proceso legal.



“Estamos esperando que el Banco Central de Honduras (BCH) informe si la cuenta de la cual se habla estaba a nombre de la Secretaría de Seguridad que así es, los cheque originales llegan al dueño de la cuenta que lógico es la Secretaría de Seguridad y todos los cheques fueron liquidados porque si no se liquidaban no le acreditaban el siguiente mes”, dijo a EL HERALDO el abogado Marlon Duarte.



Esta semana el juez estará dictando un fallo en un juicio que se celebra en la Sala II del Tribunal de Sentencia Nacional, según las investigaciones del Ministerio Público, el funcionario policial no justificó 13,801,838 lempiras con 35 centavos, incluyendo movimientos en cuentas bancarias a su nombre en un período de 11 años, 2006-2017. Su esposa fue sobreseída en noviembre de 2021.

VEA: Así fue la captura del comisionado Leonel Sauceda

Recién ascendido

Leonel Luciano Sauceda Guifarro ingresó a la Policía Nacional el 22 de enero de 1992 con el grado de subteniente y el pasado 30 de enero de 2020 ascendió al rango de comisionado general, ostentando el cargo de director de Recursos Humanos y en años anteriores fungió como director de la extinta Dirección Nacional de Tránsito, jefe de Relaciones Públicas y jerarca de las jefaturas metropolitanas de San Pedro Sula y Tegucigalpa.

+: Requerimiento fiscal por fraude y falsificación en caso que afecta al Parque Nacional 'Jeannette Kawas'