Resolución a alcalde de Talanga se dará el miércoles 12 de enero

TEGUCIGALPA, HONDURAS.-El miércoles 12 de enero se dará la resolución tras la audiencia preliminar efectuada contra Roosevelt Avilez, alcalde de Talanga, y cuatro miembros de su familia acusados de lavado de activos.

A través de redes sociales, el Poder Judicial detalló que un "juez con jurisdiccion nacional dará resolución en los próximos 3 días".

Investigación

Las investigaciones de la Dirección de Lucha contra el Narcotráfico y la Fiscalía Especial contra el Crimen Organizado concluyeron que Avilez y su núcleo lavaron más de 320 millones de lempiras, recursos que provinieron del narcotráfico.



El requerimiento fiscal revela que “el imputado Roosevelt Eduardo Avilez López no justifica un incremento patrimonial de 164, 918,995.60 millones de lempiras y la señora Nancy Marely Santos no justifica un incremento patrimonial de 157, 452,974.94 millones de lempiras”.



Señala que “la imputada Fadde Sarogyni Avilez López no acredita ni justifica un incremento patrimonial de 21,601, 042.17 y la señora Bella Esperanza Ríos no justifica un incremento patrimonial de 23,498, 356.52 millones de lempiras”.