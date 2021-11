COP26: acuerdo mundial que busca frenar la deforestación para 2030

GLASGOW, ESCOCIA.- Poner fin a la deforestación en la próxima década fue el compromiso firmado el martes por más de 100 naciones del mundo, una noticia que en algunos sectores se recibe con escepticismo.



La cumbre climática de Naciones Unidas, conocida como COP26, ha sido el escenario en el que varios países luchan por un mayor compromiso mundial respecto al cambio climático, y el tema de la deforestación es crucial en los esfuerzos para limitar ese impacto. El recelo es que el mundo ha hecho y roto la misma promesa en el pasado, como en 2014, por ejemplo.



Antes de que iniciara la cumbre el domingo 31 de octubre, había un clima desalentador entre los principales protagonistas, al considerar que no había la seguridad de resultados positivos, pero aún quedan varios días de diálogo, pues es hasta el 12 de noviembre que finaliza el encuentro que reúne a delegados de casi 200 países.

Más de 25,000 delegados de casi 200 países negocian acuerdos mundiales. Foto: AP/AFP

Un paso que se celebra

Gran Bretaña celebró el compromiso como el primer gran logro de la conferencia climática de Naciones Unidas en Glasgow. Sin embargo, los activistas dijeron que tenían que ver los detalles del pacto para determinar su impacto.



El gobierno británico dijo haber recibido compromisos de jefes de gobierno que representaban más del 85% de los bosques del mundo de que detendrían y revertirían la deforestación para 2030.



Se han prometido más de 19,000 millones de dólares entre fondos públicos y privados para el plan, respaldado por países como Brasil, China, Colombia, República Democrática del Congo, Indonesia, Rusia y Estados Unidos.

“Con los compromisos sin precedentes hoy (ayer), tendremos una oportunidad de poner fin a la larga historia de la humanidad como conquistador de la naturaleza, y en su lugar convertirnos en su custodio”, dijo el primer ministro británico, Boris Johnson.



Los bosques están considerados como ecosistemas clave y una forma importante de absorber dióxido de carbono, el principal gas de efecto invernadero de la atmósfera.



Pero el valor de la madera como materia prima y la creciente demanda de terreno agrícola y ganadero han impulsado la tala generalizada y a menudo ilegal de bosques, especialmente en países en desarrollo.

“Estamos encantados de ver a los pueblos indígenas mencionados en el acuerdo sobre bosques anunciado hoy”, dijo Joseph Itongwa Mukumo, miembro de la comunidad walikale y activista congoleño.



Pidió a los gobiernos y negocios que reconozcan la labor eficaz de las comunidades indígenas para prevenir la deforestación.

EE UU busca para 2050 reducir a la mitad la contaminación que genera en su producción. Foto: AP/AFP

Resultados ineficaces

Los expertos advirtieron que en el pasado acuerdos similares han resultado ineficaces. Alison Hoare, investigadora sénior del grupo de estudios políticos Chatham House, dijo que los líderes mundiales prometieron en 2014 poner fin a la deforestación para 2030, “pero desde entonces la deforestación se ha acelerado en muchos países”.



Aún así, Luciana Téllez Chávez, investigadora medioambiental de Human Rights Watch, señaló que el acuerdo contenía “bastantes elementos muy positivos”.



La UE, Gran Bretaña y Estados Unidos están haciendo avances para restringir la importación de productos asociados a la deforestación y a abusos de los derechos humanos, “y es muy interesante ver a China y Brasil firmando un acuerdo que sugiere que ese es un objetivo”, señaló. De todos modos, la investigadora señaló que las declaraciones públicas de Brasil todavía no se alinean con sus políticas internas y advirtió que algunos países podrían utilizar el acuerdo para lavar su imagen.



El gobierno brasileño ha puesto mucho interés en presentarse como un líder ambiental responsable tras un auge de la deforestación y los incendios en la Amazonia y los humedales de Pantanal, que provocaron indignación internacional y amenazas de desinversión en los últimos años. Las voces críticas advirtieron que sus promesas debían recibirse con escepticismo. El presidente del país, Jair Bolsonaro, defiende abiertamente aumentar el desarrollo en la Amazonia.

La actividad industrial es altamente contaminante para el medio ambiente. Foto: AP/AFP

Una última oportunidad

Unos 130 jefes de gobierno acudieron a Glasgow para la cumbre COP26, que según la anfitriona Gran Bretaña es la última oportunidad realista para mantener el calentamiento global por debajo de 1.5 grados Celsius por encima de la era preindustrial, el objetivo marcado hace seis años en París.



Los líderes oyeron el lunes sombrías advertencias de funcionarios y activistas por igual.



Johnson describió el calentamiento global como un “dispositivo de fin del mundo” atado a la humanidad. El secretario general de Naciones Unidas, António Guterres, dijo a sus colegas que el ser humano estaba “cavando su propia tumba”. Y la primera ministra de Barbados, Mia Mottley, habló en nombre de las vulnerables naciones insulares y añadió un reproche moral al advertir a los líderes que no “permitan que la senda de la codicia y el egoísmo siembre las semillas de nuestra destrucción común”.



La reina de Inglaterra, Isabel II, instó a los líderes a “alzarse por encima de la política del momento y alcanzar el auténtico estatismo”. “Por supuesto, los beneficios de estas acciones no estarán ahí para que las disfrutemos todos los que estamos hoy aquí: ninguno de nosotros vivirá para siempre”, dijo en un mensaje en video reproducido en un acto en el museo de Kelvingrove, en Glasgow. “Pero no hacemos esto por nosotros mismos, sino por nuestros hijos y los hijos de nuestros hijos, y aquellos que seguirán sus pasos”.

Otro compromiso: reducir las emisiones de metano

El gobierno británico mantenía indicios positivos sobre el compromiso de los líderes mundiales en reducir las emisiones de metano, un potente gas de efecto invernadero que contribuye de forma significativa al calentamiento global. Y el martes más de 80 países se comprometieron a reducir sus emisiones de metano en 30% de aquí a 2030 con respecto a 2020, anunció la presidenta de la Comisión Europea. “El metano es uno de los gases que podemos reducir más rápidamente”, subrayó Ursula Von der Leyen junto al presidente de Estados Unidos, Joe Biden, recordando que este gas es responsable de “cerca del 30%” del calentamiento global desde la revolución industrial

1,600 millones de personas dependen de los bosques para su subsistencia. Foto: AP/AFP



