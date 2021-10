Extienden el período de la presidencia a Jorge Canahuati en la SIP  

MIAMI, ESTADOS UNIDOS.- La Sociedad Interamericana de Prensa (SIP) extendió por un año más el mandato del presidente de la organización, Jorge Canahuati, quien asumió esta tarde al cierre de la 77 Asamblea General después de cuatro días de trabajo.



Canahuati, presidente ejecutivo de Grupo Opsa, de San Pedro Sula, de Honduras, continuará en la presidencia de la SIP hasta octubre del próximo año. Su mandato lo había asumido en la 76ª Asamblea General en octubre de 2020.

A continuación, el discurso que Canahuati ofreció esta tarde:



77ª Asamblea General de la SIP. Presidente saliente y entrante de la SIP (2020 – 2022)



22 de octubre de 2021:



En la SIP existe un grupo conformado por expresidentes. Tienen una tarea específica: preservar la tradición y la sabiduría de la organización. También son quienes nominan a las próximas autoridades.



Yo estaba destinado a unirme a ese grupo y gozar de mi merecida "jubilación" después de un arduo trabajo, pero parece que todavía no me creen digno de estar con ellos, o no me quieren, porque me obligaron a ser presidente por un año más.



Fuera de toda broma, me siento honrado, pero sobre todo halagado y privilegiado de seguir al frente de esta institución. Muchas gracias por la confianza. Acepto este nuevo reto con el entusiasmo que tuve el primer día de mi gestión el año pasado y espero poder volcar toda la experiencia en este próximo año.



La tarea es titánica a favor de nuestra industria. La pandemia ha profundizado y desencadenado una crisis que desde hace décadas nos venía afectando como industria.



Estamos frente a una dicotomía mayor. Nunca en la historia los medios se han revalorizado tanto frente a las audiencias y como sostén de la democracia, pero, al mismo tiempo, se han visto debilitados económicamente. Sabemos que cualquier estrategia de sostenibilidad pasa, primero, por la calidad de los contenidos y, segundo, por la innovación y la forma en la que abrazamos las nuevas tecnologías. Este es el mayor reto y responsabilidad de los medios.

La fragilidad de la industria reclama una responsabilidad de todos los sectores. No solamente lo pedimos nosotros. Este año fue el secretario general de las Naciones Unidas, António Guterres. Reclamó a la comunidad internacional buscar soluciones conjuntas para la industria de medios. Consideró que estamos en una época peligrosa, habló de la "extinción de medios", ante una pérdida estimada en 30 mil millones de dólares en el último año. Pidió asegurar fondos suficientes, tanto privados como públicos, para que los medios puedan seguir cumpliendo su papel esencial en las sociedades.



Esta 77 Asamblea General de la SIP, en sus cuatro días, fue un reflejo de esa dicotomía. Vimos cómo los medios usan la tecnología desde Clarín a Vocento para encontrar nuevas audiencias o cómo The New York Times y El País de España tienen a la calidad de los contenidos como principal esfuerzo para ser sustentables. Vimos el valor del periodismo para la verdad y la democracia con los descubrimientos de los Pandora Papers, pero también como Daniel Ortega o Nicolás Maduro se ensañan contra La Prensa y El Nacional. Y supimos, también, lamentablemente, que el gobierno de Colombia se echó para atrás con unos fondos que entregaría a los medios para ayudarlos a superar la crisis y abrazar la transformación digital.



Y también tuvimos la oportunidad de hablar del inconmensurable poder de las grandes plataformas digitales. Ese poder que pueden usar para ayudar a los medios, pero también para seguir infligiéndoles pérdidas. Las plataformas deben, por fin, considerar que son co responsables de la crisis de nuestra industria. Han absorbido entre un 60 y 80 por ciento de la publicidad a nivel global y siguen usando los contenidos noticiosos que nos cuestan trabajo y mucho dinero, para seguir generando ganancias que no comparten. Nos alegramos que Richard Gingras, el vicepresidente de Google News Initiative, nos haya dicho en la asamblea que está dispuesto a escuchar y, además, que proseguirán con la implementación de Showcase en América Latina.



En este sentido, quiero ser enfático. Seguiremos trabajando con las demás asociaciones de medios regionales y globales como lo hicimos este año. Tejeremos nuevas estrategias para seguir pidiendo por el pago de contenidos y observando a detalle lo que se está consiguiendo en Australia, Europa, EE.UU. y Canadá mediante acuerdos voluntarios u obligados por ley. Eso no quita que no seamos agradecidos por todos los programas que las grandes plataformas ofrecen a los medios. Pero tampoco quita que sigamos reclamando por acuerdos que deben ser justos, equitativos y universales.



Este año también quiero poner énfasis en seguir buscando esas alianzas con diferentes sectores, públicos y privados, que ayuden a los medios como reclamó Guterres. Por eso trataremos de seguir buscando fondos a través de mecanismos oficiales, pero siempre mediante políticas que deben ser transparentes, no discriminatorias, y respetuosas de la independencia editorial de los medios. Creo que organismos como el Banco Centroamericano de Integración Económica que estuvo representado en esta asamblea o el Banco Interamericano de Desarrollo que estuvo con nosotros en abril y otros organismos como el Banco Mundial y la Corporación Andina de Fomento, pueden ayudar ante la emergencia de los medios.



Esto no implica que estemos detrás de dádivas, subsidios o seamos los nuevos menesterosos de la sociedad. Sino que, como dije antes y ratifico ahora, debe existir una responsabilidad social sobre la permanencia de los medios de comunicación. En las comunidades que se han quedado sin medios o con medios débiles, han crecido las noticias falsas, la desinformación, las mentiras, las teorías conspirativas, la injusticia y la corrupción.



La viabilidad y permanencia del periodismo independiente y los medios de comunicación son esenciales para las naciones libres, justas y democráticas.



Este próximo año continuaremos trabajando en acuerdos con organizaciones como la Alianza de Medios de México, la FLIP de Colombia y el Robert Kennedy Group de EE.UU. para seguir luchando en contra de la impunidad que rodea a la violencia contra los y las periodistas. Como aprendimos ayer, según datos de este año en UNESCO, siete de cada diez mujeres periodistas experimentaron violencia en línea.



Por lo que es urgente tomar medidas para reducir las desigualdades estructurales y culturales que afectan a las mujeres y reducir las brechas de género en nuestras Redacciones y sobre todo en los cuadros ejecutivos de los medios. En estos días tuvimos la oportunidad de escuchar a líderesas del periodismo, como Gabriela Cañas, Pepa Bueno, Ana María Reyes, Martha Ramos, Camila Zuluaga, Antonia Urrejola, Argelia Perozo, María Elvira Domínguez, Estephanía Pérez, Erika Guevara, Gabriela Vivanco, Inés Aizpun, Maribel Pérez, Susana Mitchell, Leonor Mulero, Florencia Fernández, Emilia Díaz-Struck, Mónica Almeida, María Lorente, Ivett Chicas, Candela Martin de Cabiedes, Nohora Galán y María Cristina Capelo, por nombrar a algunas de ustedes. Las hemos escuchado y sabemos que con su ejemplo y sus esfuerzos forjaremos medios más plurales y diversos. También nos comprometemos a desarrollar más eventos en los que se destaque el liderazgo femenino en nuestra industria.



En el correr de las semanas les prometo que tendremos delineado los detalles de las nuevas estrategias de trabajo para este año. Primero me sentaré a escuchar a todos y sobre todo a las personas que les he pedido que me ayuden en esta tarea que quiero recalcar estará destinada a seguir apoyando a nuestros socios, para hacer que los medios sean sustentables y puedan seguir contribuyendo a la tarea esencial de defender y promover la libertad de prensa y expresión como lo delimitan nuestras declaraciones de Chapultepec y Salta.



He pedido que me acompañen en este nuevo año, como presidentes de comisiones:



En Libertad de Prensa, Carlos Jornet, Argentina, a quien reitero mi agradecimiento por su liderazgo este año y a sabiendas de que contigo Carlos estaremos muy bien representados.



En las subcomisiones de esa comisión, he pedido que de Chapultepec, se encargue Armando Castilla, México; de Impunidad, Juan Francisco Ealy Lanz-Duret, México; y de Salta, Laura Puertas, Panamá.



En Asuntos Internacionales, Miguel Otero, Venezuela; en Premios Leonor Mulero, Puerto Rico; en Finanzas María Eugenia Mohme, Perú; en Auditoría Pedro Rivero, Bolivia; en Asuntos Legales, Martín Etchevers, Argentina en Membresía, Gabriela Vivanco, Ecuador en Recaudación e Inversiones, Sebastián Pastor, Honduras y en Internet, Martha Ramos, México



Sé además que seguiré acompañado por los presidentes del Instituto de Prensa y de Becas: Ernesto Kraiselburd, Argentina y Gilberto Urdaneta, Venezuela, respectivamente. Así como también de José Roberto Dutriz como presidente del Comité Ejecutivo, y, especialmente, seguiré contando con el apoyo decidido de Michael Greenspon, EE.UU. como vicepresidente primero de la SIP y con Roberto Rock, México, como vicepresidente segundo.



A todos ellos les agradezco de antemano por el trabajo que haremos este próximo año, siempre en función de nuestra misión y de los intereses profesionales de nuestros más de mil socios.



Quiero agradecer todo el apoyo de la administración de la oficina, a Melba Jiménez, Martha Estrada, Paola Dirube, Ana María Pérez, Horacio Ruiz y Ricardo Trotti.



Deseo fervientemente y prometo que trabajaré para que este año nos sirva para que la sociedad siga revalorizando aún más a los medios de comunicación y a nuestra misión esencial como SIP para defender la libertad de prensa y para ayudar a construir más democracia. Muchas gracias.