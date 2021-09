Más de 300 mil adultos mayores no han demandado su primera dosis anticovid

TEGUCIGALPA, HONDURAS.- Un total de 492,574 hondureños mayores de 60 años están inoculados con una dosis contra el covid-19. Esa cantidad representa el 62% de la meta total establecida por el Programa Ampliado de Inmunizaciones (PAI), que es de 798,410 adultos mayores a nivel nacional.



Una sola dosis de la vacuna anticovid no protege de la enfermedad viral, lo que representa un alto riesgo para este grupo de población.



Mientras que 383,917 tienen las dos dosis del biológico, es decir, el esquema completo de inmunización contra la enfermedad viral.

LEA: Pfizer no pidió crear ley en Honduras para confidencialidad de vacunas



Eso significa que el 48% de la población mayor del país ya tiene inmunidad completa contra el covid-19.

Contar con las dos dosis evitará que ese grupo se complique si se contagian con el virus, que lleguen a una unidad de cuidados intensivos y hasta que fallezcan.



Sin embargo, hay 305,836 que no han demandado ninguna dosis inmunizante.

+: 'No hay un plan de entrega' para el resto de vacunas de Sputnik V



Esto representa un mayor riesgo para este grupo, pues están altamente expuestos a enfermarse y fallecer.



No obstante, desde que se estableció la meta a inicios de año han fallecido centenares de mayores esperando que llegaran las vacunas al país para ser inoculados, pero no alcanzaron. A los adultos mayores de 75 años se les comenzó a vacunar el 19 de mayo, luego se fue bajando los rangos de edad en centros habilitados.

Las regiones de Gracias a Dios y Colón son las que reportan menor avance de vacunación, con 21% y 49%, respectivamente.

ADEMÁS: Solicitan L 2 millones más para el hospital móvil de Juticalpa, Olancho