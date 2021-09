Pfizer no pidió crear ley en Honduras para confidencialidad de vacunas

TEGUCIGALPA, HONDURAS.- La Secretaría de Salud admitió que Pfizer no pidió crear una ley para mantener en confidencialidad el contrato de compra de la vacuna contra el covid-19, pero aseguró que la farmacéutica sí solicitó la reserva total.



La reacción de Salud surge después de que Pfizer emitiera una nota para aclarar que no pidió aprobar normativas, tal como hizo el Congreso Nacional de Honduras el pasado 7 de septiembre.



En el comunicado, Salud afirmó que declarar bajo reserva el contrato a través del Congreso Nacional era la única forma de garantizar que la dotación de vacunas no se detuviera, ya que la reserva total del contrato “es un requisito que exige (la farmacéutica) a toda nación del mundo que adquiere su vacuna”.

EL HERALDO solicitó a mediados de julio una copia del contrato por la compra de 4.4 millones de dosis de Pfizer; el Instituto de Acceso a la Información Pública (IAIP) respondió que Salud pidió declarar la información temporalmente como reservada. Días después, el mismo IAIP cuestionó la decisión de Salud de mantener en secreto la información de carácter público, pero la ministra Alba Consuelo Flores afirmó que fue a petición de los laboratorios de Pfizer.



“La única opción de mantener un contrato en reserva por 10 años, como exige Pfizer, era a través de una norma creada”, menciona parte del comunicado.

