Ante falta de componente B, Rusia arranca ensayos para mezclar la Sputnik V con AstraZeneca 

MOSCÚ, RUSIA.- Es un hecho, ante la lenta producción del componente B de la Sputnik V, el Fondo Ruso de Inversión Directa confirmó este martes que ha comenzado los ensayos de la combinación del primer componente de su vacuna y el producido por la farmacéutica británica AstraZeneca.



“El FIDR celebra la autorización del Ministerio de Sanidad de Rusia para realizar ensayos clínicos conjuntos en territorio ruso del empleo combinado del primer componente de la vacuna Sputnik V la vacuna producida por AstraZeneca”, compartió la institución.

Las fases I y II de los ensayos clínicos de este “cóctel” de vacunas se podrían prolongar hasta marzo de 2022, es decir que por parte de Rusia este año no se sabrá si la mezcla es viable o no.



El Centro Gamaleya, desarrollador de la Sputnik V, ha dicho que una vacuna que utiliza distintos adenovirus humanos como vectores en sus dos componentes, el primero de ellos puede ser utilizado como un preparado monodosis, al que se le dio el nombre de Sputnik Light.



Adicionalmente, los científicos rusos sostienen que el empleo de dos vectores distintos proporciona una inmunidad más prolongada que las vacunas de dos dosis que utilizan un mismo vector.

Los primeros ensayos clínicos iniciaron desde febrero con la combinación de la Sputik Light y la de AstraZeneca en Argentina, Azerbaiyán, Emiratos Árabes Unidos y otros países, detalló el Fondo de Ruso de Inversión Directa.



“La vacuna Sputnik Light puede emplearse en combinación con otras vacunas para elevar la eficacia de estas también contra las nuevas cepas que aparecen como resultado de las mutaciones del virus”, según el comunicado.

Honduras en espera de componente B

Honduras es uno de los países que se ve afectado por la tardanza en la producción del componente B de la Sputnik-V, sin embargo el viernes anterior acordó con el Fondo que en tres semanas, como límite fijado, se espera que llegue al país el lote de segundo componente, para completar la inmunización de más de 40,000 hondureños.

"Esas segundas dosis para más de 40 mil personas que recibieron su primera dosis con Sputnik V en Honduras, llegarán al país en un plazo no mayor a tres semanas a partir de la reunión sostenida este día con el Fondo de Inversiones. Por consiguiente, se logró el compromiso del Fondo Ruso de Inversiones del envío de este segundo componente a Honduras, antes de que se cumplan los 90 días en los que pueden ser aplicadas las dosis", manifestó Flores en una conferencia de prensa.

Según detalló, las primeras vacunas fueron aplicadas a los hondureños entre el 19 de mayo y el 25 de junio, por lo que el tiempo máximo para poder inmunizarse por segunda vez vence a finales de agosto.