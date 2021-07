Más de 700 mil hondureños no se han enrolado

Faustino Ordóñez Baca

TEGUCIGALPA, HONDURAS.- Alrededor de 700 mil hondureños no se han enrolado entre los cuales destacan jóvenes que por primera vez votarán y la población de los bolsones fronterizos con El Salvador y La Mosquitia.

Esta situación es otro de los retos del Registro Nacional de las Personas (RNP) al que solo le queda menos de un mes para documentar a esta población y dotarla de la nueva tarjeta de identidad.

El exsecretario general del RNP, Fernando Anduray, aseguró que “hay 700 mil hondureños que se quieren enrolar” pero la institución registral no les da aún una respuesta. Según sus autoridades, están esperando que el Congreso Nacional autorice un último préstamo de 9.4 millones de dólares (235 millones de lempiras) para entregar 1.7 millones de tarjetas pendientes y enrolar a la población faltante.

La Mosquitia y zona delimitada

El enrolamiento acelerado con fines electorales tiene que extenderlo el RNP a La Mosquitia y a los territorios delimitados por la Corte Internacional de Justicia de La Haya.

Resulta que al departamento de Gracias a Dios las brigadas no llegaron en su primera fase de actualización de datos.

Si al 15 de agosto no hay enrolamiento la población de este aislado sector no podrá votar y no podrá elegir a sus autoridades, alertó Ruy Modesto Morales, dirigente comunal de La Mosquitia.

“Nos preocupa porque más del 40 por ciento de la población misquita no está enrolada y ni siquiera está grabada en el sistema”, añadió.

Los votantes “no van a poder elegir a sus autoridades, están abandonados los registros de las personas, sin personal, sin material, sin libros”, añadió.

Un caso parecido ocurre en la zona delimitada en 1992 por la Corte Internacional de Justicia de La Haya.

Por desconocimiento de los alcances del fallo los brigadistas del RNP se negaron a enrolar a los hondureños que quedaron del otro lado de la frontera ignorando que tienen doble nacionalidad.

Arnulfo Rodríguez Escobar, alcalde de La Virtud, dijo que esta población también está pendiente de enrolarse.

