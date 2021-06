El Paraíso aumentará capacidad de atención ante repunte de casos covid-19

El fin de semana no había cupo en la sala de covid-19 del Hospital Regional Gabriela Alvarado. Foto: Archivo/El Heraldo

Juan César Díaz

TEGUCIGALPA, HONDURAS.- Nuevamente la pandemia de covid-19 pone de rodillas al sistema sanitario del departamento de El Paraíso con un repunte de contagios que superan la capacidad instalada.

Y es que este año van más de 7,400 casos positivos y más de 120 muertes por el virus en este departamento.

Ante este colapso, la ministra de Salud, Alba Consuelo Flores, y el titular de la Comisión Permanente de Contingencias (Copeco), Max Gonzales, sostuvieron una reunión con los alcaldes de Danlí, El Paraíso, Trojes y Teupasenti para unificar esfuerzos y aumentar la capacidad de atención.

Medidas de control

Las decisiones tomadas en tema de salud consisten en reorganizar los servicios, contratar recurso humano adicional para la atención, abastecer de medicamentos, habilitar las 24 horas el centro de triaje de Danlí y poner en funcionamiento un centro de estabilización.

Además se reactivarán los equipos de respuesta rápida para la captación temprana de pacientes sospechosos y con sintomatología de covid-19.

Por su parte, el Sistema Nacional de Gestión de Riesgos (Sinager) acordó con las autoridades municipales prohibir el tránsito de personas después de las 10:00 de la noche y cerrar los bares, discotecas y restaurantes, prohibir reuniones familiares, encuentros deportivos, ferias y todo evento que genera aglomeración.

Autoridades de salud y alcaldes definieron acciones a ejecutar. Foto: El Heraldo

“Si la población no cumple las medidas de bioseguridad no vamos a cortar la cadena de contagios, por eso hemos pedido a la Policía, Ejército y justicia municipal realizar más operativos. Para quienes no cumplan, los vamos a multar y cerrar estos negocios”, dijo Gustavo Méndez, alcalde de Danlí.

Agregó que Copeco les asignó 30 camas para instalarles en el triaje de la Pedro Nufio para monitorear los pacientes estables.

EL HERALDO buscó la reacción de las autoridades de la Región Sanitaria y del HRGA, pero no contestaron las llamadas ni mensajes.

