"Su gestión es pésima, son unos grandes sinvergüenzas": Gilberto Ríos increpa a ministra de Salud

TEGUCIGALPA, HONDURAS.- Lo que se desarrollaba como una jornada más de vacunación en la Universidad Tecnológica de Honduras (UTH) se convirtió en el escenario para que un dirigente del Partido Libertad y Refundación (Libre) encarara a la ministra de Salud, Alba Consuelo Flores.



Gilberto Ríos, mejor conocido como "El Grillo", asistió a recibir su primera dosis de la vacuna contra el covid-19, pues al laborar en un medio de comunicación forma parte de los grupos beneficiados con el antídoto.



Cuando "El Grillo" se encontraba sentado a segundos de recibir la dosis, fue rodeado por varios medios de comunicación que querían cubrir el momento, al grupo también se acercó la ministra de Salud que supervisaba la jornada, por lo que de forma amable le consultó: "Sin nervios, ¿verdad?".

"Sin nervios", respondió él y segundos después mirándola a los ojos expresó. "Le quiero decir que su gestión es pésima, mi mamá murió en un hospital por no tener una vacuna a tiempo. Es culpa de ustedes, ojalá que no hagan campaña con la gestión mediocre que han hecho con el pueblo hondureño. Son unos grandes sinvergüenzas".



De inmediato un momento de silencio invadió el lugar ante la mirada atónita de los presentes. Pero luego, Flores se limitó a responder: "Bueno, pero aquí estamos cumpliendo con el deber". Acto seguido, "El Grillo" replicó "están haciendo propaganda", en ese momento, la persona a cargo de aplicarle la dosis comenzó a hacerle preguntas sobre sus datos personas, por lo que la atención del líder del partido opositor se centró en responderlas, momento que la ministra aprovechó para alejarse, no sin antes tocar su hombro y decirle "¡tranquilo, oye!".

Posteriormente, algunos medios comenzaron a acercarse al dirigente de Libre para seguir indagando sobre la muerte de su progenitora, por lo que él lamentó que haya fallecido por la falta de atención médica cuando se contagió de la enfermedad.



"Una mujer de 78 años, completamente sana, llegó a un hospital y no la atendieron, en el IHSS, ni en hopitales públicos, estuvo metida en un hospital privado y falleció gracias al coronavirus y a la mediocridad de este gobierno que ha conseguido tan pocas vacunas y que ha creado tanto pleito por esto cuando somos el país de Centroamérica con menos vacunas y con la peor gestión", concluyó.

