'Somos cuatro hermanos y mi mami solo tiene un celular', testimonios de menores sin recursos para estudiar en línea

TEGUCIGALA, HONDURAS.- “Somos cuatro hermanos y los domingos solo hacemos dos materias por hora, porque mi mami trabaja en la mañana y en la tarde durante la semana, ella solo tiene un celular”, manifestó Leonardo, mientras enseñaba sus cuadernos sentado en la cama donde ahora hace las tareas.

El niño de quinto grado que reside en la colonia Los Pinos de Tegucigalpa era de excelencia académica, con notas de 90 y 100 por ciento, pero debido a la pandemia su nivel de aprendizaje ha ido cayendo.

Tiene cuatro hermanos, pero los demás que están en tercero, primero y preparatoria no pueden avanzar porque Moisés consume el internet, además a él le toca enseñarles, pero no sabe cómo.“No logramos hacer todas las tareas, porque no tenemos internet ni teléfono, mi mami solo está el domingo y los maestros se enojan porque no mandamos tareas, dicen que nos van a sacar, pero no es culpa de nosotros”, dijo con sinceridad el pequeño.

Su hermanita, con la voz suave, expresó que “no he hecho todas las tareas porque mi hermano no se apura con las de él y yo no le entiendo a las tareas y a veces le pregunto a mi mami, pero tampoco puede, yo le digo que nos compre dos celulares, pero ella dice que no, porque no tiene pisto”.

LEA: Unos 225 mil alumnos fuera del sistema educativo de Honduras