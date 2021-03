Condenan a diez años de cárcel al ex subcomisionado Jorge Alberto Barralaga

A finales de 2019, el ex jerarca policial fue hallado culpable de lavado de dinero, al no poder justificar la procedencia lícita de más de 76 millones de lempiras.

TEGUCIGALPA, HONDURAS.- Un tribunal de sentencia condenó este jueves a diez años de prisión al ex subcomisionado de la Policía Nacional, Jorge Alberto Barralaga Hernández. Los jueces además le impusieron una multa de 114 millones de lempiras.



A finales de 2019, el ex jerarca policial fue hallado culpable de lavado de dinero, al no poder justificar la procedencia lícita de más de 76 millones de lempiras.

Junto a él, también fue condenada a diez años de prisión la joven Montse Paola Fraga, expareja del hijo del exoficial. A Fraga se le impuso una multa de 27.9 millones de lempiras.



El ex subcomisionado de policía, fue capturado en julio de 2017 en el marco del operativo Perseo, ejecutada por el Ministerio Público.

Durante el debate de juicio oral, la Fiscalía demostró la relación de Barralaga con los capos de la droga Orlando Pinto, Alexander Ardón y el cartel de los Valle, al igual que situaciones bancarias atípicas en que incurrió el procesado.



Al clan Barralaga se le aseguraron más de 235 bienes muebles e inmuebles y productos financieros y sociedades mercantiles, dentro de los que destacan viviendas, vehículos, transporte pesado y cuentas bancarias.