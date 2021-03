Más de 25 mil trabajadores de la salud fueron vacunados con dosis de AstraZeneca

Ricardo Sánchez Agüero

TEGUCIGALPA, HONDURAS.- A tres días de la segunda campaña de vacunación contra el covid-19 se ha inmunizado a más de 25 mil trabajadores de la salud con dosis de AstraZeneca que fueron donadas por el mecanismo Covax.

De ese total, a 3,640 se les aplicó la primera dosis el lunes 15 y el martes 16 de marzo a 14,876, es decir que en dos días se logró inocular a 18,516 trabajadores de la salud.

A su vez, hasta ayer por la tarde la cifra creció a más de 25 mil, o sea, más de 6,500 vacunados ayer contra el covid-19.

“Hemos hecho un llamado vehemente a todos los trabajadores de la salud para que no tengan ningún temor en aplicarse la vacuna de AstraZeneca, hemos recibido el respaldo del mecanismo Covax para disponer de esas 48 mil dosis que han sido priorizadas para todo el personal de salud en los 1,600 establecimientos de salud, incluyendo el personal administrativo y el nivel central”, manifestó Nery Cerrato, viceministro de Salud.

Añadió que de todos los trabajadores de la salud que han sido vacunados, uno ha sido hospitalizado por reacción a la vacuna.

“Estamos aproximándonos al 65% de todos los trabajadores de la salud, de los hospitales y los establecimientos de salud de todo el país, eso significa que estamos cumpliendo la meta, el próximo lunes 22 de marzo estaremos inmunizados todos los trabajadores de la salud”, explicó Cerrato.

La meta establecida por el Programa Ampliado de Inmunización (PAI) es vacunar a 36,654 de la Secretaría de Salud.

Asimismo, 7,298 del Instituto Hondureño de Seguridad Social (IHSS) y 4,048 del sector privado.

En total son 48 mil trabajadores del sector salud que se tiene previsto inmunizar con el primer lote donado por Covax. Sin embargo, de cada frasco en lugar de 10 dosis se están obteniendo 11, una extra, lo que significa que más de 4,000 personas podrían recibir la primera dosis de inmunización.

También se comenzó a vacunar ayer al personal sanitario del hospital del Tórax. Foto: Álex Pérez/Emilio Flores/El Heraldo

Ida Berenice Molina, jefa del PAI, manifestó que los trabajadores de la salud constituyen el primer grupo priorizado en el marco del Plan de Introducción de la Vacuna contra el Covid-19 a nivel mundial.

“Cuando hablamos de trabajadores de salud no excluimos a ningún nivel, incluimos al 100% del personal de salud que está brindando atención en los establecimientos de atención primaria, de los hospitales, los equipos gerenciales, técnicos y operativos de las redes, municipios, de las regiones sanitarias, del nivel central, tanto de la Secretaría de Salud como del IHSS”, detalló Molina.

Agregó que se debe continuar la vacunación con las dosis de AstraZeneca porque no hay ninguna relación causal de la aplicación de las mismas con eventos tromboembólicos en los países de Europa.

Del total de personal vacunado en el país, se han reportado 50 casos de efectos adversos relacionados presuntamente con el proceso de vacunación, de los cuales 46 fueron leves, dos moderados y dos graves.

Sin embargo, ninguna persona ha fallecido a causa de la aplicación de la primera dosis.

Ayer se comenzó a vacunar al personal del nivel central de la Secretaría de Salud en el Polideportivo de la Universidad Nacional Autónoma de Honduras (UNAH), sin embargo, no hubo acceso a la prensa para hacer fotografías o videos.

Según la calendarización de inmunización, para el nivel central se comenzaría inmunizando a la minsitra de Salud, Alba Flores, y al resto del personal del despacho de Salud. No obstante, EL HERALDO le consultó a Flores si se aplicó la primera dosis y ella respondió: “Yo no me he vacunado”.

También se empezó a vacunar al personal de las direcciones, unidades, gerencias, subgerencias y departamentos, entre otras dependencias.

Hospitales

De igual forma, ayer se comenzó a vacunar al personal del Hospital Escuela, del Tórax y otros centros asistenciales regionales. Mientras que los 2,696 trabajadores de salud que recibieron la primera dosis de Moderna que donó Israel recibirán la segunda el próximo 25 de marzo.

