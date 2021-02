Madre de Yasser Cuellar asegura que su hijo "murió porque no lo aceptaron en el IHSS"

SAN PEDRO SULA, HONDURAS.- La abogada Nidia Fuentes, madre del médico en servicio social Yasser Cuellar, denunció que su hijo murió porque no lo aceptaron en el Instituto Hondureño de Seguridad Social (IHSS), porque él no cotizaba con la institución.



Cuellar, quien falleció la noche del domingo 14 de febrero a causa de complicaciones por covid-19, estaba recibiendo atención médica en el Hospital Leonardo Martínez, donde asegura su madre "le dieron una excelente atención".



"Inicialmente mi hijo fue atendido en el hospital Leonardo Martínez de San Pedro Sula y le dieron excelente atención; sin embargo, tienen falta de personal y equipo por lo que era necesario trasladarlo al IHSS, pero no lo aceptaron porque no cotizaba en esta institución", dijo la acongojada madre.

Reprochó la falta de apoyo y equipo que tienen los médicos de primera línea y lo catalogó de inaudito.



"Cuando él necesitó no se le pudo tender la mano. Esto no es posible, estos jóvenes arriesgan su vida a pesar de ni siquiera contar con el equipo de protección adecuado y tampoco se les brinda seguro médico".



Cabe decir que Yassir estaba realizando su trabajo social en el Centro de Salud de Calpules y según la madre solamente al inicio recibió el equipo para laborar, luego solo contaba con una mascarilla.



"Le decía: "hijo te vas a contagiar" y cuando lo ví enfermo confié en que por ser médico en servicio le darían la atención necesaria; pero cuando llamé al 911 llegaron hasta cuatro horas después", lamentó.



Al no encontrar cupo en el IHSS, el joven fue trasladado hasta el hospital móvil, donde no le estaban administrando los medicamentos de manera correcta.



"Me llamó un día antes de morir y me dijo: 'mamá si me puede sacar de aquí, hágalo', porque no le estaban administrando el medicamento de manera correcta", según Fuentes, quien intentó hacer diligencias para internarlo en un hospital privado; sin embargo, ya era tarde.

Reclamo por acta de exoneración

La muerte del joven doctor también ha provocado una ola de repudio en las redes sociales en donde internautas han compartido el acta de exoneración que los médicos en servicio social deben firmar y en la que se señala que deben proveerse por su cuenta del equipo de protección personal que requieran.



"Libero de toda responsabilidad civil, administrativa y penal presenta y futura al personal ... por posibles contagios que me pudieran ocurrir durante la realización de mis prácticas clínicas", dice parte del acta que circula en redes y que es del Hospital Mario Catarino Rivas.

"Asumo la responsabilidad de suministrarme el equipo de protección personal para poder realizar mis labores durante el cumplimiento de mi internado rotatorio", finaliza el documento.



El gremio médico lamentó que estos actos afecten al personal de primer línea de salud, a quienes el mismo Gobierno cataloga de "héroes" pero no les brindan lo necesario.