Presidente Hernández solicita Fondos Verdes en Cumbre Climática

TEGUCIGALPA, HONDURAS.- El presidente hondureño Juan Orlando Hernández compareció este sábado en la Cumbre sobre la Ambición Climática de 2020, en la cual se abordaron temas como la contaminación y el cambio climático.



Al evento virtual asistieron representantes de las Naciones Unidas y de varios países como Reino Unido, Francia, Chile, Italia y Honduras, entre otros.



El mandatario hondureño comenzó su participación explicando el contexto de destrucción y la crisis económica dejada por el covid-19, Eta y Iota en el país. Pero además, aprovechó la oportunidad para solicitar una vez más el acceso a los Fondos Verdes.

"Durante he sido presidente de mi país en todas mis intervenciones hemos solicitado lo mismo y no hemos sido escuchados. Los Fondos Verdes para el Clima no llegan como deberían hacerlo y esto solo puede hacerse con su intervención y buena voluntad", dijo Hernández.



"Ustedes pueden crear una ventana de emergencia con fondos disponibles, de una forma más simplificada de adquisición, sin tanta burocracia y accesibles de inmediato para países como el nuestro que sufren constantemente los efectos del cambio climático", continuó.

Víctimas indirectas

El presidente hondureño también sostuvo que es injusto que "cada cierto tiempo Honduras llore a cientos de sus hijos, desaparecidos y muertos, por el clima", además de que pierda sus cultivos, e infraestructura.

"Quiero recordarles algo muy importante: nuestro Honduras es víctima de este cambio climático generado por los países industrializados; por lo tanto, el acceso a los fondos por el clima es un derecho adquirido, no es una limosna", enfatizó.

El mandatario finalizó invitando a los asistentes a a visitar Honduras y ver por sí mismos la devastación que Eta y Iota dejaron en casi todo el territorio.

