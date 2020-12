Marco Bográn duplicó contratos a su tío dos semanas antes de irse de Invest-H

TEGUCIGALPA, HONDURAS.- Dos semanas antes de ser obligado a renunciar a su cargo de director de Inversión Estratégica de Honduras (Invest-H), Marco Bográn modificó una serie de contratos, entre ellos los pactados con la empresa Consultores en Ingeniería, S.A. de C.V. (Cinsa), ligada con su tío, Napoleón Bográn Idiáquez.



En las modificaciones, el exdirector de Invest-H, cuestionado por supuestas irregularidades en otros proyectos, duplicó el valor de los contratos que había firmado meses atrás.



Solo en uno de los contratos pactados con Cinsa que fueron modificados por Bográn el 2 de junio del 2020 se pasó de un valor de 3.3 millones de lempiras a 6.6 millones de lempiras.

EL HERALDO evidenció que con la relación Invest-H-Cinsa se celebraron acuerdos por más de 100 millones de lempiras.

La Ley de Contratación del Estado no le permitía a Bográn celebrar contratos con parientes dentro del cuarto grado de consanguinidad, pero los pactó.



Cinsa fue conformada legalmente según su acta de constitución el 22 de abril de 1970 e inscrita en el registro mercantil de Francisco Morazán el 20 de mayo de 1970 en el tomo 67 bajo el numero 00000016 y entre sus socios contribuyentes está Napoleón Bográn. Hace dos años el tío de Bográn asumió como titular en la sociedad.

La Ley de Contratación del Estado no permite celebrar contratos entre funcionarios y personas ligadas a ellos en un cuarto grado de consanguinidad, pero en Invest-H ese no fue ningún impedimento.

Contratación

La relación entre Marco Bográn, exdirector de Invest-H, y la empresa Consultores en Ingeniería, S.A. de C.V. (Cinsa), ligada a su tío Napoleón Bográn Idiáquez, es sumamente amplia.



En contratos por consultoría y supervisiones llegaron a sumar unos 100 millones de lempiras, según constató EL HERALDO en el Portal de Transparencia.



El contrato más sonado fue el que pactaron por 1.2 millones de lempiras para la supervisión de una obra en Santa Rosa de Copán donde funcionaría uno de los siete hospitales móviles.

En este contrato firmado en marzo de este año se evidenció que Bográn estaba beneficiando a la empresa de su pariente.

La Ley de Contratación del Estado no le permitía a Bográn celebrar contratos con parientes dentro del cuarto grado de consanguinidad, y aún así los pactó.



El artículo 5 del Código de Conducta Ética del Servidor Público, decreto legislativo 36-2007, en su inciso tres establece como conflicto de intereses: “toda situación en la cual el interés personal, sea económico, financiero, comercial, laboral, político o religioso, de un servidor público, los de su cónyuge, compañero o compañera de hogar o parientes dentro del cuarto grado de consanguinidad o segundo de afinidad se antepone al interés colectivo, incluyendo el interés personal que el servidor público pueda tener para beneficiar indebidamente a otra persona natural o jurídica”.

Pero aún con la presión mediática y social por el binomio Bográn-Cinsa, el exdirector de Invest-H no paró y consolidó todavía más la relación.



Por este hecho ha sido llevado a los tribunales.

EL HERALDO evidenció en el Portal de Transparencia de Invest-H el documento “Contrato de bienes y servicios con fondos nacionales Invest-Honduras ejecutados en el mes, portal único de transparencia Junio 2020” una serie de modificaciones a los contratos firmados.



En los cambios figuran cuatro contratos con la empresa Cinsa, que Bográn modificó apenas dos semanas antes de ser destituido de su cargo de director.



El primer contrato es el C-MCA/Invest-H/DCPV-053 2019 que fue firmado por primera vez en abril de 2019.



El convenio obedecía a un servicio de consultoría para “Supervisión del Programa de Conservación de Carreteras de la Red Vial no Pavimentada que conduce a las cabeceras municipales SBMC-DCPV-015-2018”.



Cinsa iba a realizar una supervisión en el denominado Lote 11-Olancho que comprendía un tramo de 127.51 kilómetros en un recorrido por al menos 11 comunidades de Olancho.

En el detalle del contrato se comprobó que Invest-H le pagaría a Cinsa más de 3.3 millones de lempiras con dinero de la Dirección de Conservación del Patrimonio Vial (DCPV).



En la modificación al contrato realizada el 2 de junio de este año, cuando Bográn todavía figuraba como director, se aumentó el valor de 3.3 millones de lempiras (anterior) a más de 6.6 millones de lempiras sin especificar por qué lo subieron.

En el documento además se encontró tres modificaciones al mismo contrato por montos similares hechos el mismo día. También se comprobó los desembolsos mensuales a los tres contratos, en uno se pagó 336 mil lempiras, en el otro 433 mil lempiras y el último 413 mil.



Se evidenció además que en el contrato original no se mencionó ampliaciones por más obras, por lo que no está claro por qué se realizaron modificaciones cuando estaban por terminar.



EL HERALDO buscó la versión de Invest-H por medio del entonces encargado de la DCPV, Rubén Reyes, que conoce cómo se realizaron la mayoría de los contratos y las modificaciones.



Reyes confirmó que sigue laborando en la institución pero no está autorizado a dar declaraciones, según se lo ordenó la Junta Interventora de Invest-H.



Otro de los contratos modificados el 2 de junio de 2020, unas dos semanas antes que Bográn fuera obligado a renunciar, es el C-MCA/Invest-H/DCPV-056-2019 que pasó de un convenio inicial de 3.3 millones de lempiras a 8.2 millones de lempiras.



El contrato original, según evidenció EL HERALDO, se realizó el pasado mes de abril de 2019 para supervisar la construcción de un tramo carretero en el departamento de Olancho.

Al igual que en los contratos anteriores se especificó que el convenio iba ser pagado por la DCPV, dependiente de Invest-H.



En el detalle del contrato se especificó que Invest-H le pagaría a Cinsa 3.3 millones de lempiras en un plazo de ocho meses.



En la modificación se pasó a 8.2 millones de lempiras con una fecha de culminación en septiembre del 2020 con pagos mensuales de un poco más de 800 mil lempiras.

