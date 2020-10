UNAH no dará medidas de bioseguridad a médicos internistas

Ricardo Sánchez Agüero

TEGUCIGALPA, HONDURAS.- Una gran polémica se ha desatado luego de que les notificaran a los estudiantes de medicina del internado rotatorio que deben reincoporarse a los hospitales en que están asignados para atender pacientes.

El problema radica en que ellos deberán costearse su equipo de protección personal y sus insumos de bioseguridad para protegerse del covid-19. Los estudiantes denunciaron a EL HERALDO que es injusto que no les brinden el equipo adecuado para evitar contagiarse, ya que la mayoría son de escasos recursos económicos y el salario beca que reciben es para el pago de alquiler de apartamento o cuarto, alimentación, transporte y otros gastos necesarios.

Sin embargo, al tener ellos que costearse su equipo diario de protección tendrían que destinar todo su sueldo en ello y no cubrirían sus necesidades básicas.

Son 540 médicos del internado rotatorio a nivel nacional que fueron retirados de los hospitales al inicio de la pandemia por las autoridades de la Facultad de Medicina de la Universidad Nacional Autónoma de Honduras (UNAH) para evitar que se contagiaran con el virus.

No obstante, a partir del 1 de noviembre tendrán que reintegrarse a sus labores para cumplir con el requisito y avanzar en su carrera.

EL HERALDO conoció que los estudiantes deben firmar una nota de solicitud de reintegro voluntario a su práctica, pese a los riesgos que representa. A su vez, los estudiantes que no tengan los recursos y no se sientan bien de salud para reincorporarse deben firmar una nota de no retorno, donde exponen las causas.

Con esa nota les cancelarán su rotación, perdiendo el avance logrado y tienen que reiniciar cuando decidan volver.

Sin presupuesto

Sobre la denuncia, el decano de la Facultad de Ciencias Médicas de la UNAH, Jorge Valle, reconoció que no pueden garantizar los equipos de protección porque la Universidad no tiene presupuesto para brindarles los insumos, ya que se tendría que hacer una inversión millonaria.

Añadió que tienen unas donaciones para proveerles los insumos a los estudiantes que más los necesiten, pero no durará siempre y ellos tendrán que costearlos. Valle aseguró que los alumnos que no puedan volver deben notificarlo en una nota por escrito.