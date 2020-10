Omar Rivera: Chinchilla ha hecho más que todos los fiscales juntos

TEGUCIGALPA, HONDURAS.- Omar Rivera, el representante de la Sociedad Civil, reconoció el trabajo "tesonero y serio" que ha realizado el fiscal general de Honduras, Óscar Chinchilla, al frente del Ministerio Público (MP).



Ante las últimas criticas, Rivera dijo: "El Fiscal General de la República, Óscar Chinchilla, al frente del MP, ha hecho más que todos los fiscales (juntos) que han dirigido esa entidad en las últimas dos décadas (...) Que alguien -con cifras- demuestre lo contratrio".



Según el representante del FONAC: "Este Fiscal General estableció una nueva política criminal, que le permitió avanzar con éxito en la lucha en contra de la.corrupción, el narcotráfico y las maras y pandillas; les dio donde mas les duele a los delincuentes y criminales: les quito el dinero y les quito la libertad".

Asimismo, dijo que el MP ha revertido en los últimos años acciones de impunidad que cubría a muchos.



"Está claro que hay retos y desafíos, pero lo relevante aquí es que se transita por el camino correcto", afirmó.



El dirigente señaló que "es importante el rediseño de la institucionalidad y el fortalecimiento de unidades como la Dirección de Lucha Contra el Narcotráfico (DLCN); asimismo, es destacado el trabajo que ha hecho la Agencia Técnica de Investigación Criminal (ATIC), lo que hizo la Unidad Fiscal Contra la Impunidad de la Corrupción (UFECIC) y lo que está empezando a realizar la Unidad Fiscal Especializada Contra Redes de Corrupción (UFERCO)".



"Pero no hay más ciego que el que no quiere ver; pero el tiempo colocará las cosas en su lugar", aseguró Rivera.