Estas son las medidas vigentes en Honduras del 23 de agosto al 6 de septiembre

TEGUCIGALPA, HONDURAS.- Aunque los pasos en la reapertura económica en el país sean cada vez más grandes, el coronavirus sigue moviéndose entre la población, imperceptible y acechante.



Por eso, muchas medidas decretadas al inicio de la emergencia sanitaria continúan vigentes y otras han sido modificadas y agregadas con el fin de disminuir el riesgo de contagios ante la enfermedad.

El pasado jueves 20 de agosto -por primera vez desde que inició la pandemia- se tomó la decisión de permitir la circulación de una parte de la población durante los fines de semana, sin embargo, esta y el resto de flexibilizaciones están a sujetas a las siguientes medidas:

Disposiciones vigentes desde el 23 de agosto al 6 de septiembre:

1. Circulación de un dígito por día



El nuevo calendario de circulación difundido en las últimas horas establece que aunque se permitirá el movimiento de personas los sábados y domingos, el mismo continuará restringido por el último dígito de la cédula de identidad, carné de residencia o pasaporte.



De esa forma, la programación se desarrollará de la siguiente manera:



Sábado 22 de agosto: terminación 1

Domingo 23 de agosto: terminación 2

Lunes 24 de agosto: terminación 3

Martes 25 de agosto: terminación 4

Miércoles 26 de agosto: terminación 5

Jueves 27 de agosto: terminación 6

Viernes 28 de agosto: terminación 7

Sábados 29 de agosto: terminación 8

Domingo 30 de agosto: terminación 9



Lunes 31 de agosto: terminación 0

Martes 1 de septiembre: terminación 1

Miércoles 2 de septiembre: terminación 2

Jueves 3 de septiembre: terminación 3

Viernes 4 de septiembre: terminación 4

Sábado 5 de septiembre: terminación 5

Domingo 6 de septiembre: terminación 6

2. Horario de circulación



Al igual que en las últimas dos semanas, el horario que las personas tienen para movilizarse y realizar sus trámites o asistir a sus centros de trabajo será desde las 6:00 de la mañana hasta las 8:00 de la noche.



3. Atención preferencial



Las primeras horas de cada día, tanto en empresas públicas y privadas, están destinadas para dar atención preferencial a las personas que pertenecen a los grupos más vulnerables.



En ese sentido, las personas de la tercera edad, mujeres embarazadas y personas con discapacidad pueden acudir a los establecimientos autorizados en un horario de 7:00 am a 9:00 am y en las agencias bancarias en horario de 9:00 am a 10:00 am.



Cabe mencionar que eso no significa que durante el resto del día no serán atendidos, sin embargo, se les ha destinado esos horarios especiales para evitar que puedan entrar en contacto con grandes aglomeraciones.

4. Salvoconductos



Las personas que deban circular en los días distintos a los permitidos según su terminación, deben solicitar su respectivo salvoconducto a través de la plataforma www.serviciospoliciales.gob.hn, el cual es el único mecanismo autorizado.



5. Fases de la reapertura

Las empresas, instituciones y población en general, deben acatar la fase de reapertura declarada en la comunidad donde operan o residen, dicho orden ha sido dado a conocer en las distintas comparecencias de las autoridades en las cadenas de radio y televisión.



Algunos municipios del país que reportan altas cifras de contagios permanecen en fase cero, el resto de lugares continúa en la fase 1 del proyecto. Vea los municipios aquí.



6. Toque de queda absoluto

Aunque de las 6:00 am hasta las 8:00 pm de cada día se permita la movilidad restringida, durante las horas restantes nadie debe circular por las calles del país.



El toque de queda continúa vigente y con él las responsabilidades que pueden ser deducidas a quienes incumplan la ordenanza.



7. Establecimientos que operan en los municipios en fase cero



Farmacias, bancos, cooperativas, ferreterías, sistema financiero en general, restaurantes que forman parte del pilotaje y mercados autorizados, son los únicos lugares autorizados para operar en los municipios que aún reportan altos casos del virus.

8. Medidas de bioseguridad



La implementación de las medidas de bioseguridad, como el uso de mascarillas, desinfectante de manos y ropa, toma de temperatura y demás insumos de protección continúa siendo obligatorio en todos los establecimientos y espacios públicos.



Todas las normas antes mencionadas permanecerán vigentes desde el domingo 23 de agosto a las 9:00 pm hasta el domingo 6 de septiembre a las 11:00 pm, cuando las autoridades deberán comparecer para explicar si habrá avances o retrocesos en el plan de reapertura económica en Honduras.

Cada hondureño y extranjero que reside en el país está en el deber de acatar las normas al pie de la letra, ya que las mismas son de estricto cumplimiento al ser dictadas por el Sistema Nacional de Gestión de Riesgos (Sinager) y la Secretaría de Seguridad, que son los entes encargados de monitorear y controlar la crisis sanitaria en el país.

