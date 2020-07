Honduras suma 1,166 muertos y 39,741 infectados por coronavirus

TEGUCIGALPA, HONDURAS.-La cifra de muertos por covid-19 en Honduras aumentó a 1,166 tras sumar 50 nuevos decesos, informó en cadena nacional el Sistema Nacional de Gestión de Riesgos (Sinager).



En las últimas horas se realizaron 1,213 pruebas y 465 resultaron positivas al virus que ya suma 39,741 infectados desde el inicio de la pandemia.

Además, se reportó que 1,459 están hospitalizados, de los que 58 se encuentran en UCI, 409 graves y 992 estables.



Sobre los recuperados se notificó que 117 lograron vencer la enfermedad, acumulando un gran total de 5,039.

Salen primeros módulos del hospital móvil hacia SPS

El traslado de los primeros 15 módulos del hospital móvil que será instalado en el plantel contiguo al Hospital Mario Catarino Rivas de San Pedro Sula, en la zona norte de Honduras, inició la tarde de este lunes.



Luego de más de dos semanas varados en la Operadora Portuaria Centroamericana (OPC), el equipo fue movilizado mientras era custodiado por efectivos de las Fuerzas Armadas.



Las autoridades detallaron que en el primer traslado se movió la planta de tratamiento de agua, los transformadores eléctricos, la planta de tratamiento de desechos bio-infecciosos, entre otros.

Bográn firmó millonario contrato antes de renunciar

Dos días antes de ser obligado a renunciar y con acusaciones graves por supuestas irregularidades, Marco Bográn, exdirector de Inversión Estratégica de Honduras (Invest-H), firmó un contrato de 250 millones de lempiras con una empresa china para comprar equipo de bioseguridad.



En la negociación pactada, Honduras asume el compromiso de transporte de los insumos y no se ve que Honduras haya logrado precios competitivos.

Además, y esto es importante, no hay una fecha estipulada en el contrato para la llegada de los insumos al país.



La Unidad Investigativa de EL HERALDO tuvo acceso al contrato suscrito y desglosó el documento firmado entre Invest-H y la empresa China MEHECO Co., Ltd para revelar el alcance de la negociación.



Pese a estar firmado, el acuerdo se puede disolver —a juzgar por algunas de las cláusulas— sin ninguna repercusión para el país.

