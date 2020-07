"Hoy de repente voy a la cárcel y puedo perder la vida": David Romero el día que fue privado de libertad

TEGUCIGALPA, HONDURAS.- La detención del periodista David Romero Ellner causó conmoción entre la población debido a que fue transmitida por radio y televisión y además porque se convirtió en la primera condena a varios años de cárcel por un delito contra el honor.



Fue el 28 de marzo de 2019 cuando Romero se encontraba transmitiendo su programa "Interpretando la noticia", a través de Radio Globo y su canal de YouTube, cuando un fuerte contingente policial irrumpió en la cabina para hacer efectivo su arresto.

Antes de ser llevado al Segundo Batallón Táctico Aerotransportado de Támara, donde guardó prisión hasta el 6 de julio del presente año -cuando fue llevado al Hospital Cardiopulmonar "El Tórax"- el comunicador se despidió de sus oyentes a través de un categórico y sentido mensaje. Esa fue la última vez que el experimentado periodista habló frente al micrófono.



"Yo no soy ningún delincuente, yo no he delinquido y voy preso. Esas son las ironías de la vida, el periodista que denuncia la corrupción va a la cárcel y el corrupto está libre. Pero estamos de pie, estamos de frente y vamos a dar esta batalla, cueste lo que cueste", comenzó diciendo el periodista.

El comunicador habló a la población, a sus compañeros de cabina, a su esposa a varios líderes de oposición y al presidente Juan Orlando Hernández, a quien señaló como el principal responsable de su captura.



"Hoy de repente voy a la cárcel y puedo perder la vida, pero ustedes no se han dado cuenta que mañana pueden ser ustedes y que ustedes la pueden perder en la calle" dijo Romero hacia Luis Zelaya y Manuel Zelaya, conocidos líderes políticos de oposición a quienes instó a protestar ante varios casos de corrupción que él desde su noticiero había develado, siendo el desfalco al Instituto Hondureño de Seguridad Social (IHSS) el más sonado.



Sobre David pesaba una condena de 10 años y ocho meses de cárcel por cargos de injuria y difamación contra la exfiscal Sonia Inés Galvez, quien aseguró que el periodista aprovechó su posición frente al medio de comunicación "para atacarla visceralmente".

Tras un año y tres meses guardando prisión, el comunicador fue diagnosticado con covid-19, enfermedad que le causó una grave desmejoría en su salud al punto que tuvo que ser llevado hasta el hospital El Tórax donde tras sufrir dos paros respiratorios perdió la vida la mañana de este sábado.

