Mecánico: “Ya no quiero estar pidiendo, quiero un trabajo...”

TEGUCIGALPA, HONDURAS.- El mecánico automotriz José García no tuvo otra opción que guardar las herramientas, echarse su bebé a los hombros y salir a la calle con un rótulo que dice: “Pido una pequeña colaboración, en lo poquito que pueda, me he quedado sin trabajo”.



Si antes de la pandemia del Covid-19 la vida era difícil ahora es peor, “me han pasado cosas raras ahorita, me despacharon del trabajo, a veces tengo para comer, otras no, pero gracias a Dios la gente me ayuda”, manifestó con la voz suave, como de resignación.

Hace unos meses se dedicaba a su oficio de mecánico, pero ya no hay trabajo y los 2,000 lempiras que ganaba para mantener a sus dos hijos y pagar el cuarto donde vive, ya no los logra conseguir como antes. “Lo que necesito es que alguien me dé trabajo y poder trabajar, aunque sea de chofer, con algo de trabajo que me den me conformo, para no estar pidiendo, ya no quiero estar pidiendo”, clamó.



En hombre se quedó solo con sus hijos, pues su esposa se fue hacia Estados Unidos en busca de una vida mejor, pero debido a las fuertes medidas migratorias fue detenida y ahora se encuentra en prisión en la frontera.



“Me da pena esto, porque nunca había pedido en mi vida, pero son cosas que tienen que pasar y hay que seguir adelante, porque andar en las cosas malas no puedo”, dijo el señor mientras se acomodaba el letrero. Gracias a la buena voluntad de las personas que pasan por las calles de Las Minitas, Alameda y el bulevar Morazán logra sobrevivir y pasar la tempestad.

