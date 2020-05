El CNA denuncia perjuicio por más de 19 millones de lempiras durante pandemia

TEGUCIGALPA, HONDURAS.- El Consejo Nacional Anticorrupción (CNA) publicó este martes la tercera parte del análisis titulado "La corrupción en tiempos de Covid-19" donde devela una serie de irregularidades en las gestiones y el manejo de fondos durante esta crisis sanitaria.



De acuerdo a la investigación, hubo un perjuicio económico de casi 20 millones de lempiras en la compra de ventiladores incompletos y obras inconclusas en el Instituto Nacional Cardiopulmonar, mejor conocido como El Tórax.

Irregularidades en la compra de ventiladores

El informe del CNA detalla que la Comisión Permanente de Contingencias (Copeco) dijo haber empleado 15,500,000 lempiras en la compra de 40 ventiladores de diferentes marcas, mismos que ahora se encuentran almacenados en una bodega del centro médico.



De esa manera, el CNA aclara que de 40 respiradores marca Breas Vivo 65, Copeco asegura haber destinado 32 al Hospital del Tórax, sin embargo, los mismos se encuentran almacenados porque no tenían las piezas completas para su funcionamiento y además no pueden ser usados en pacientes con coronavirus porque no son idóneos.

Entre los componentes faltantes se encuentran cables, circuitos, conectores y sensores que son indispensables para el monitoreo de los pacientes conectados a los ventiladores.

A mediados de marzo, los representantes del Sistema Nacional de Gestión de Riesgos (Sinager) informaron a través de una cadena nacional sobre la adquisición de estos insumos, mismos que fueron comprados en Estados Unidos y traídos a Honduras a bordo del avión presidencial.



Días después las compras fueron cuestionadas por algunos profesionales de la salud quienes aseguraban que los aparatos adquiridos no cumplían los requerimientos mínimos para dar atención médica a una persona contagiada. Entre quienes declararon su descontento figuran la presidenta del Colegio Médico de Honduras, Suyapa Figueroa, y la epidemióloga Roxana Araujo, quien en ese momento fungía como portavoz de Sinager. Ambas explicaron que las compras habían sido hechas de manera acelerada y desorientada en entrevistas para EL HERALDO.

Irregularidades en construcción

Otras de las irregularidades detalladas por el CNA, en su último informe, es que la promesa de Copeco de acondicionar espacios físicos que sirvieran como establecimientos para darle atención médica a los pacientes que resultaran positivos al contagio del Covid-19 no se realizó, pese a que el organismo gubernamental firmó un contrato con una empresa constructora.

En el contrato número 005-2020 se establece la construcción de una sala de triaje, la remodelación de la sala de observación en el edificio número 7 y la remodelación de la sala de observación ubicada en el edificio de capacitación de enfermería del Centro de Atención de Emergencias Respiratorias (INCP), para lo cual se desembolsó un total de 4,252,011.89 lempiras.

Sin embargo, nada de esto se llevó a cabo, ya que la sala de triaje no se construyó donde se había acordado, solamente se edificó una plancha de cemento en el sector donde debía funcionar y en su defecto se edificó en otro espacio. Además, se construyó utilizando láminas de zinc para las paredes, a pesar de que no era el material acordado, según el CNA.

Así luce la sala de triaje, edificada con láminas de zinc y con las conexiones eléctricas expuestas. Foto: CNA



Por otra parte, se había acordado la construcción de un pasillo que permitiera unir el paso entre el Hospital San Felipe y El Tórax para el traslado de pacientes infectados, sin embargo, se procedió a rellenar con grava el lugar. El mal trabajo hizo imposible el paso de camillas y sillas de rueda, obligando al personal médico a tomar rutas alternas a través de los distintos edificios ubicados en el predio y poniendo en riesgo al personal que labora en la institución.

En la imagen se aprecia una de las 20 camillas que Copeco llevó al centro médico y cuyo diseño no es apto para los pacientes. Foto: CNA



También se denunció que Copeco llevó 20 camillas que tampoco se han usado, ya que según los médicos su diseño no es apto para ningún paciente porque los obligaría a permanecer en una posición totalmente horizontal durante largas horas, ocasionando problemas médicos mayores.

Cabe recordar que en su primer informe el CNA detalló compras en las que la Secretaría de Salud adquirió guantes de látex y mascarillas descartables a elevados precios en marzo de 2020.



Y en el segundo informe, reveló las adquisiciones de mascarillas descartables y KN95, cuyos precios excedían los valores límites permitidos racionalmente en una obtención proveniente del Estado.