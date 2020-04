Tatumbla: En cuarentena por Covid-19, vecinos temen que incendio alcance sus viviendas

TEGUCIGALPA, HONDURAS.- Mientras la prioridad para la alcaldía de Tatumbla es la emergencia por Covid-19, un incendio forestal está consumiendo varias hectáreas de bosque cerca de las viviendas.



Pobladores de la residencial Copante, en Tatumbla, denunciaron que pidieron al alcalde de esa municipalidad, ubicada a solo 30 minutos de la capital, hacer algo para apagar el fuego, sin embargo no recibieron respuesta.



EL HERALDO entrevistó a una de las afectadas, quien pidió no mencionar su nombre, y aseguró que personas cercanas al edil les respondieron que este martes no trabajaban y que repartían alimentos a las familias afectadas por la cuarentena.

"El alcalde ya está enterado, ya está informado... Se le avisó ayer y tiene otras prioridades que son entregar comida a los vecinos, que no está mal, pero esto es una emergencia", dijo.



El siniestro consume los bosques de una montaña, que según los lugareños colinda con Linaca.



Los pobladores grabaron un video donde se observa cómo las llamas consumen la zona boscosa de Tatumbla y varias casas están cerca.

"Esa parte llegó hasta allá atrás, casi no se ve; nos da miedo que se venga por esta parte de aquí abajo", menciona una persona en el video, mientras señala el fuego.



Aparentemente el incendio comenzó el lunes por la tarde y se ha propagado con rapidez por el ambiente seco y el viento.



"El temor de nosotros es que si no lo apagan se puede venir, porque está seco y no ha llovido. Si no lo apagan el día de hoy estaría cerca o el humo nos va a afectar", dijo una residente de la zona.

El fuego se observa cerca de las viviendas de la zona. Foto: EL HERALDO.







Los pobladores también llamaron por la noche al 911, pero les respondieron que en ese horario no realizaban esa labor.



Honduras registra hasta este martes 247 incendios forestales, que han consumido 9,953 hectáreas de bosque.



Más de 100 de estos siniestros han ocurrido en Francisco Morazán, uno de los que también tiene más casos de coronavirus a nivel nacional.