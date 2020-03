¿Aún falta lo peor? Claves de la propagación del Covid-19 en Honduras

TEGUCIGALPA, HONDURAS.- Honduras registra a la fecha 51 casos positivos del Covid-19, un deceso y varios casos en observación, sin embargo, según algunos expertos y el ejemplo de otros países, todavía no ha pasado lo peor.



EL HERALDO conversó recientemente con el internista e investigador científico, Omar Videa, quien previene a la población sobre la posibilidad de contagios masivos que pueden reportarse en los próximos días, y con ello, disparar el pico de la pandemia en el país. Aquí recopilamos los datos clave.

Pico de infecciones en Honduras:

1. Se aproxima la fecha más alta de contagios

De acuerdo al experto, los días donde ocurren el mayor número de contagios a causa del brote, se reportan dos o tres semanas después del descubrimiento del primer caso.



Luego de que el pasado 11 de marzo se informara sobre los dos primeros contagios, Honduras está viviendo la segunda semana de evolución, en la que ya se reportan 51 casos positivos y la primera muerte confirmada, por lo que la próxima semana sería crítica en el avance del Covid-19.

2. El virus se proyecta luego de varios días



El pico de contagio se eleva porque las personas en algunas ocasiones pueden durar varios días sin presentar síntomas, por lo que mientras no se sientan enfermos no son conscientes que son portadores del coronavirus y siguen relacionándose de manera normal con las personas de su entorno, lo que ocasiona que este se multiplique rápidamente.



3. El ciclo no se detiene



De acuerdo a la explicación del investigador científico, cada vez que una persona adquiere el virus, se deben contar de 14 a 21 días por el período de incubación del virus, pero la cuenta se maneja de forma individual, porque si cada día se contagia una nueva persona el ciclo de incubación comienza desde cero en ese caso particular.



4. El aislamiento es la clave



Los 18 departamentos de Honduras han sido sometidos a un toque de queda absoluto con el fin de contener los contagios, sin embargo, esta medida ha sido suspendida por algunos lapsos para grupos específicos, lo que desde la óptica del especialista es altamente riesgoso.



De acuerdo a su explicación, las medidas de contención deben durar de 14 a 21 días, por lo que si una persona es aislada desde el primer momento durante ese tiempo, cortaría la cadena de contagios y el pico reduciría.

5. Si el pico de contagio sigue en ascenso, el panorama para Honduras es desalentador



Existe un modelo matemático que ha sido aplicado en los países donde el aumento de contagio se salió de control y según Videa, si se aplica ese modelo a la situación de Honduras, los cálculos arrojan que podríamos enfrentar cifras desde 225 mil infectados, 45 mil casos severos y más de 5,000 muertos a causa del brote vírico.



6. Aún se puede reducir el pico de contagios

Así como la próxima semana es decisiva en el incremento de casos en el país, también es decisiva para la disminución de la curva, ya que según Omar Videa, partiendo de la cantidad de casos reportados y las medidas de aislamiento aplicadas, la cantidad de nuevos casos que podrían surgir para semanas futuras se estarían frenando, por eso, la recomendación de que los hondureños se mantengan en sus hogares para evitar ser la causa de la replica del brote es fundamental.