OEA: Finalización de la Maccih es un hecho negativo contra la corrupción en Honduras

TEGUCIGALPA, HONDURAS.- Darle la espalda a la Misión de Apoyo contra la Corrupción e Impunidad en Honduras (Maccih) representa un hecho negativo contra la corrupción, dice la Organización de Estados Americanos (OEA).

Esta es la reacción de la OEA, por medio de un comunicado, tras finalizada la negociación con el gobierno de Honduras donde finalmente, este viernes, se determinó no renovar la Maccih, debido a la falta de consensos.



"Lamentablemente, no ha resultado posible alcanzar los acuerdos necesarios para la renovación del mandato de la Misión, razón por la cual la Maccih finalizará sus funciones el 19 de enero de 2020", anunció el organismo a través del escrito.



"La misión colaboró activa y exitosamente con la institucionalidad hondureña para enfrentar el problema endémico que representa la corrupción", agregó la OEA.



Sin embargo, el gobierno argumentó que tomó en cuenta "denuncias de algunos sectores sociales, económicos y políticos" sobre "excesos" de la Maccih.



Acusados por la misión "alegan haber sido atropellados en sus derechos y garantías constitucionales", afirma un comunicado oficial.



El gobierno recordó que en diciembre instaló una comisión de trabajo con participación de la OEA para buscar un nuevo convenio, pero lamentó que no se alcanzó el acuerdo.



La misión fue creada por la OEA el 19 de enero del 2016 por un periodo de cuatro años a petición del presidente Juan Orlando Hernández, en medio de grandes manifestaciones en protesta por el saqueo de 330 millones de dólares del Seguro Social.



El presidente admitió que decenas de miles de dólares de ese dinero entraron al equipo de campaña que lo llevó al poder en las elecciones de 2013, aunque aseguró que no sabía del desvío.



Desde su instalación, la misión se convirtió en un apoyo de la fiscalía contra la corrupción, que presentó una docena de casos contra diputados, funcionarios y empresarios, algunos muy cercanos a Hernández, por el desvío de fondos públicos a cuentas personales.



En tanto, el Congreso aprobó una serie de leyes para proteger a los acusados.



Pero al mismo tiempo que la fiscalía presentaba los casos en los juzgados, la Maccih hizo señalamientos públicos a través de los medios de comunicación contra los acusados, lo que algunos consideraron una violación al principio de inocencia.

Aquí el comunicado íntegro

Comunicado de la Secretaría General de la OEA sobre finalización de la MACCIH

17 de enero de 2020

En el día de hoy han culminado las negociaciones entre el Gobierno de Honduras y la Secretaría General de la Organización de los Estados Americanos (SG/OEA) respecto a la renovación de la Misión de Apoyo contra la Corrupción y la Impunidad en Honduras (MACCIH).



Lamentablemente, no ha resultado posible alcanzar los acuerdos necesarios para la renovación del mandato de la Misión, razón por la cual la MACCIH finalizará sus funciones el 19 de enero de 2020.



La Secretaría General de la OEA se ve en la obligación de expresar que la finalización de las tareas de la MACCIH en Honduras constituye un hecho negativo en la lucha contra la corrupción y la impunidad en el país.



Durante su funcionamiento, la Misión colaboró activa y exitosamente con la institucionalidad hondureña para enfrentar el problema endémico que representa la corrupción en el país.



Sin perjuicio de dar a conocer públicamente en los próximos días un resumen de las actividades de la MACCIH en los últimos años, vale resaltar que su trabajo, en conjunto con la Fiscalía General, redundó en el procesamiento de 133 personas, en la judicialización de 14 casos y, por sobre todas las cosas, en un fortalecimiento de las capacidades nacionales para combatir la corrupción y la impunidad.



En cumplimiento del principio de transparencia que debe tener toda actividad pública –nacional o internacional-, la falta de acuerdo en las negociaciones para la renovación de la Misión se concentra en la imposibilidad de la MACCIH de continuar acompañando y colaborando activamente a través de los equipos MACCIH-UFECIC (Unidad Fiscal Especializada contra la Impunidad y la Corrupción).



Para la Secretaría General de la OEA resulta fundamental en el caso hondureño que el presente mecanismo de cooperación que constituye la MACCIH continúe contando con un componente de acompañamiento a las capacidades y actividades investigativas del Ministerio Público.



Lamentablemente, la posición del Gobierno de Honduras ha sido la de no acompañar este planteo, lo cual ha hecho imposible la renovación de la Misión.



Si bien, como no puede ser de otra manera, se reconoce la soberanía nacional del Gobierno de Honduras para tomar las decisiones que considere pertinentes a este respecto, la Secretaría General de la OEA considera que sería de muy alta importancia que la Misión continuara prestando este servicio a la institucionalidad del país.



En otro aspecto relativo al curso de las negociaciones, la delegación de la Secretaría General de la OEA no presentó objeciones a las propuestas recibidas por parte de la delegación del Gobierno de Honduras, en particular en lo relativo al fortalecimiento de las capacidades de las instituciones nacionales en materia de lucha anticorrupción.



Al momento de finalización de funciones de la MACCIH, la Secretaría General desea extender el agradecimiento y reconocimiento a los integrantes de la Misión por su excelente y profesional trabajo.



Se destaca especialmente el trabajo del ex Vocero Luiz Antonio Marrey Guimaraes y de la Vocera Interina Ana María Calderón, así como de los equipos de cada una de las divisiones de la Misión.



Del mismo modo, la Secretaría General desea extender su agradecimiento al Fiscal General, Oscar Chinchilla, así como a las instituciones hondureñas, por el trabajo mancomunado de estos años.



Igualmente, la Secretaría General de la OEA agradece su apoyo y participación a los países donantes, sin cuyo compromiso e interés no hubiera resultado posible llevar adelante las tareas de la Misión.



El Sistema Interamericano cuenta con los mecanismos y acuerdos necesarios para continuar monitoreando el estado de la corrupción e impunidad en Honduras, entre ellos el Mecanismo de Seguimoento de la Convención Interamericana contra la Corrupción (MESICIC), y continuará haciendo constante seguimiento de la situación en el país.



Finalmente, la Secretaría General de la OEA expresa a la ciudadanía e instituciones hondureñas su vocación permanente de trabajo y acompañamiento al país, con el ánimo indeclinable de contribuir al fortalecimiento de la democracia, los derechos humanos, el desarrollo y la seguridad de Honduras y de su gente.