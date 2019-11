Suspenden sesión en el Congreso Nacional por falta de quórum​​

Muchos diputados no acudieron a la convocatoria que estaba fijada para las 9 de la mañana.

TEGUCIGALPA, HONDURAS.- La sesión legislativa convocada para este miércoles en el Congreso Nacional fue suspendida por falta de quórum​​.



Tras una semana de haber sido celebrada la sesión del Congreso Móvil en Choluteca, las actividades en el hemiciclo legislativo se reanudarían este miércoles, pero no fue así.



Muchos diputados no acudieron a la convocatoria que estaba fijada para las 9 de la mañana.



Durante octubre solo cinco días sesionaron los congresistas, ya que gozaron de once días de asueto producto de la Semana Morazánica.

LEA: Menor pierde dos dedos al sufrir quemaduras por pólvora en La Paz

Ese mes fue considerado como improductivo por parte de los legisladores, quienes aprovecharon para restituir la inmunidad legislativa, así como aprobar una ley especial del Fondo Departamental.



Al culminar esta semana y por ende el undécimo mes del año, los diputados registrarán ocho sesiones llevadas a cabo y una reunión por fuera que tuvo lugar en la sultana del sur.