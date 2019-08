Pepe Lobo: "Presidente Hernández lo que tiene que hacer es renunciar"

TEGUCIGALPA, HONDURAS.-Porfirio Lobo Sosa, expresidente de Honduras, reaccionó este domingo ante los señalamientos de la Fiscalía de Nueva York de haber recibido dinero del narcotráfico para su campaña política y recomendó al actual gobernante Juan Orlando Hernández renunciar al cargo.

Lobo Sosa refirió que el presidente Hernández debe cumplir sus frases "haré lo que tenga que hacer", "caiga quien caiga" y "nadie está por encima de la ley" que tanto promociona.



Desde su residencia en El Chimbo, Lobo Sosa refirió que las declaraciones del exalcalde de El Paraíso, Copán, Alexander Ardón, son una treta que usan los delincuentes cuando los llevan a Estados Unidos y tratan de reducir su condena, o tener un mejor juicio para lograr indulgencia y hasta, si pueden comprobar lo denunciado, que los dejen en libertad.

"Cuando llevan esos delincuentes empiezan a hablar, la Fiscalía recoge la historia y lo presenta en su propuesta, en este caso el de "Tony" Hernández, ese no es el problema", aseguró.

LEA: Campañas de tres presidentes de Honduras empañadas por el dinero del narcotráfico



Pepe Lobo también señaló que "cuando capturaron a mi hijo (Fabio Lobo), podía hablar con el presidente Hernández y él mismo dijo que no era justo que por tener beneficios allá (EEUU) hablen ante los fiscales".

"Ahora el problema no es que denuncien, el problema es que lógicamente viene una investigación, ellos (EEUU) le revisan a uno desde la uña del pie y hasta el último pelo y si una cosita por chiquita que tenga escondida aquí, le hayan todito", apuntó Lobo Sosa.

Agregó que "se las hacen no solo al que esta allá, sino a los parientes, ya lo viví, revisan todo el núcleo familiar, padres, hermanos, hasta la cuarta generación".

Reconoce lucha del presidente Hernández contra corrupción

El exmandatario (2010-2014) dijo que "no voy a desmeritar la labor que el presidente Hernández ha venido haciendo contra la delincuencia, eso es reconocible y no se puede negar".



"Se ha tratado de decir que Honduras es el mejor gobierno del mundo, no voy a desestimar lo que el gobierno del presidente Hernández ha hecho, pero la extradición no es una iniciativa del país, es una exigencia de Estados Unidos".



Agregó que "el que fue a Estados Unidos -como corresponde a la representación de la República- fui yo e invité al presidente del Congreso, al titular de la Corte Suprema de Justicia y al Fiscal General, al ministro de Seguridad y Defensa, y nos reunimos en Miami".



"Cuando yo salí (del gobierno) se habían presentado cuatro solicitudes de extradición, no estaban en la lista los Cachiros, ni los Valle Valle", afirmó al agregar además que "la Ley de Extradición y la Ley de Privación de Dominio de Bienes de Origen Ilícito deben ser revisadas por el Congreso Nacional ya que se cometen muchos abusos".

Lobo Sosa dispuesto a ser investigado

Lobo Sosa también refirió que en 2017 se presentó ante la Fiscalía para ponerse a disposición del ente investigador.



"El 7 de Marzo me presenté a la Fiscalía General del Estado, tras las declaraciones de Devis Leonel Rivera Maradiaga, para decirle al fiscal que estaba a la orden por si el Ministerio Público decidiera aperturar una investigación me ponía a su disposición".



"Yo estoy aquí ante ustedes con la frente en alto ante el pueblo de Honduras", concluyó.

VEA EL DOCUMENTO ÍNTEGRO DE LA FISCALÍA DE NUEVA YORK AQUÍ