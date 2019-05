"Los hechos ocurrieron a plena luz del día": Flor Sosa, madre de menor víctima de violación

TEGUCIGALPA, HONDURAS.- Con su rostro aún cansado tras varias semanas de luchar para que se haga justicia para su hija, víctima de abuso sexual, la abogada Flor Sosa condenó este jueves la falta de celeridad de las autoridades para actuar en contra de los responsables.

La reacción de la madre de la joven de 16 años, que sufrió abuso sexual colectivo en una zona hotelera de La Ceiba el pasado 20 de abril, aseguró que lo único que buscan es justicia, pues los hechos ocurrieron "hace casi un mes".

La abogada recordó una vez más el amargo hecho, que marcó a su hija para siempre, detallando que no hay excusas para que las autoridades no actúen, pues las pruebas están en su poder y, pese a que el Ministerio Público emitió un comunicado en donde detalló que solicita una pena de 15 años de prisión para los responsables, su malestar responde a que las órdenes de captura aún no se ejecutan.

"El comunicado lo veo como un tecnicismo por parte de la fiscalía", denunció.

"Recordemos que el Poder Judicial libra las órdenes de captura, pero no es éste quien las ejecuta, les solicito a las autoridades que cumplan con su trabajo como se debe, no permitan que estas personas les lleguen a un precio", expresó cuando fue consultada sobre los familiares de los responsables y la supuesta presión que están ejerciendo para detener el caso.

Con los requerimientos presentados por lo fiscales también se solicitó alerta migratoria a la Dirección de Migración y Extranjería, además, una alerta roja ante la Interpol, mientras se da captura a los imputados en este delito para que posteriormente sean presentados ante un juez competente.

VEA: Famosas se suman a la campaña "NO MÁS"

Terrible recuerdo

"Los hechos ocurrieron a plena luz del día, mi hija como cualquier otra niña se encontraba en el lugar para compartir con sus compañeritos en traje de baño", sostiene al ser consultada por la hora en la que ocurrieron los hechos.

De acuerdo con la profesional del derecho, todo pasó a eso de la 1:30 de la tarde, el 20 de abril, en plena Semana Santa. "Mi hija no estaba en una fiesta, ni alcoholizada", agrega.

En medio de su dolor, Flor Sosa recuerda que toda la familia se encontraba en el lugar disfrutando de las vacaciones, cuando su hija salió por unos minutos a buscar un familiar y ahí "fue engañada por una persona conocida por ella que la drogó y la alcoholizó" para cometer el horrendo crimen.

De acuerdo con el informe de los hechos, la menor de 16 años fue llevada a una villa en un centro turístico de La Ceiba, Atlántida, donde dos adultos y un menor de edad empezaron a consumir marihuana y le dieron a la adolescente alcohol, que de acuerdo a los análisis de laboratorio contenía metanfetamina.

La víctima intentó huir de sus agresores contra quienes opuso resistencia y forcejeó, sin embargo, esto fue imposible.

ADEMÁS: Los famosos que también dijeron presente en la campaña "NO MÁS"