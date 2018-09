Billy Joya llora al revelar cómo paga el abogado para querellar a Jorge Cálix

TEGUCIGALPA, HONDURAS.- En medio de llanto, el exmilitar hondureño Billy Joya reveló este martes, en un foro televisivo, detalles sobre la querella que interpuso contra el diputado de Libertad y Refundación (Libre), Jorge Cálix.



Joya rompió en llanto cuando se le preguntó quién le estaba pagando los gastos de su abogado, a lo que él, después de un largo silencio, respondió que un amigo suyo.



"Un amigo abogado que me dijo, 'te voy a apoyar', porque no tenía dinero para interponer la querella. Estas son las cosas que me conmueven. Jamás mis ojos han derramado una lágrima por los ataques, por los insultos , nunca, pero cuando personas se me acercan y se solidarizan y me apoyan, eso me conmueve", expresó.

El también exaspirante a diputado demandó ante los tribunales de justicia a Cálix por calumnias constitutivas de difamación, luego de que el parlamentario asegurara que Billy lidera escuadrones de la muerte.



Por su parte, Cálix dijo que realizaría una conferencia de prensa para dar su postura. "Para nadie es un secreto que fue parte del escuadrón 3-16 y ese es un problema que tiene con la historia no conmigo, a esa edad yo andaba correteando vacas y caballos", mencionó.