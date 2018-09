Auto de formal procesamiento contra exregidores por caso Agua Zarca

TEGUCIGALPA, HONDURAS.- Un auto de formal procesamiento les fue dictado a seis exregidores de la alcaldía de San Francisco de Ojuera, Santa Bárbara, acusados por abuso de autoridad en el caso del proyecto hidroeléctrico "Agua Zarca".



La denuncia por la presunta actuación al margen de la ley fue presentada en su momento por la líder indígena y ambientalista hondureña Berta Cáceres, asesinada el 3 de marzo de 2016.



Las personas implicadas son Edwin Fúnez Romero, Olver Robert Mejía Cabrera, Nelly Senovia Sánchez, Florentino Pineda Cabrera, Marlon Otoniel Méndez Cabrera y Wilfredo Mejía Leiva.



De acuerdo con las investigaciones, los imputados están involucrados en los procesos que se siguieron "al margen de la Ley" para facilitar a la compañía Desarrollos Energéticos S.A. (DESA) la puesta en operaciones de la represa "Agua Zarca".



Según la fiscalía, esta es "una clara violación a los derechos territoriales y sobre los recursos naturales ancestralmente protegidos por estas comunidades originarias, en una serie de casos que también involucran a los ex viceministros Marco Jonathan Laínez Ordóñez y Roberto Darío Cárdona Valle".



De acuerdo con expedientes, el 7 de octubre de 2009, DESA presentó ante la Secretaría de Recursos Naturales y Ambiente (SERNA) una solicitud de permiso para realizar estudio de factibilidad para la construcción y operación de una planta hidroeléctrica sobre la cuenca del río Gualcarque en San Francisco de Ojuera, lo que se permitió mediante resolución 1661-2009 de fecha 14 de diciembre de 2009, declarándose "Con Lugar" tal petición, por lo que un 15 de enero de 2010 el trámite pasó a dicha municipalidad.



En consecuencia, los regidores procesados, según el expediente judicial, contraviniendo lo establecido en el Convenio 169 sobre Pueblos Indígenas y Tribales de la Organización Internacional del Trabajo (OIT) junto al alcalde Raúl Pineda Pineda y el vicealcalde Plutarco Mejía Cárdona, "otorgaron ilegalmente a la empresa DESA el referido permiso de construcción para el desarrollo del proyecto hidroeléctrico Agua Zarca".



Según el Ministerio Público, lo anterior no fue objeto del proceso de consulta libre, previa e informado y no se contó con el consentimiento de las comunidades indígenas Lencas afectadas.

