¿Es posible quedar embarazada con el líquido preseminal?

TEGUCIGALPA, HONDURAS.- Muchas parejas antes de tener relaciones sexuales suelen tener un "juego previo" antes de la penetración para iniciar la excitación y tener una intimidad placentera sin saber que el fluido que sale del pene durante ese proceso puede provocar un embarazo.



Aunque las probabilidades de quedar en estado de gestación con el líquido preseminal es bastante baja, sí se puede dar un embarazo no deseado si no se toman las medidas de precaución para evitarlo.



El líquido preseminal es una pequeña cantidad de fluido que sale del pene cuando hay excitación, pero es antes de eyacular.



Cabe mencionar que usualmente no tiene esperma, pero en algunos hombres sí se dan los casos de contener pequeñas cantidades por lo que fácilmente puede entrar en la vagina y posiblemente fertilizar un óvulo.

Vea aquí: ¿La lactancia materna puede servir como método anticonceptivo?



Asimismo, es importante decir que no hay forma de saber quién tiene esperma en su líquido preseminal y quién no, lo cual es una de las razones por las que el método de eyacular fuera de la vagina (Coitus Interruptus) no es el mejor a la hora de prevenir un embarazo.



Es por ello que se recomienda que siempre utilices un condón desde el inicio de la intimidad si no quieres utilizar otro método anticonceptivo de mayor seguridad.