Las mejores posiciones para dormir y despertar sin dolores

TEGUCIGALPA, HONDURAS.- Dormir no siempre significa amanecer descansado, por el contrario en ocasiones se puede despertar peor. La rigidez en el cuello o dolor de espalda, son algunas de las molestias de una mala postura al dormir.

Un nuevo estudio identificó cuáles son las posturas durante el sueño que podrían ser responsables de esos malestares.



La consulta se llevó a cabo entre 2,000 adultos del Reino Unido y encontró que solo el 18% de los encuestados dormía en la posición conocida como The Dreamer (el soñador), que aparentemente es la mejor opción para poner la menor tensión en la columna.

LEA: Conozca los Mitos y realidades sobre los jugos detox



Esa postura puede describirse como de costado o de lado y en posición semifetal.



La investigación fue encargada por la marca de almohadas y colchones Levitex, que trabajó con médicos líderes, incluido el director médico de la compañía, el doctor Ilan Lieberman, consultor de medicina del dolor y médico en los Hospitales Universitarios del Sur de Manchester, para comprender mejor la importancia de las posiciones para dormir, informó Huffpost.



El equipo médico aseguró que la posición The Dreamer es la mejor para la postura nocturna porque ofrece el mejor apoyo para la cabeza, el cuello, la columna vertebral y las caderas, ya que permite que el cuerpo descanse en una alineación neutral sin torceduras ni dobleces durante la noche.

VEA: Inician ensayos en humanos de una vacuna contra el VIH



Sin embargo, la encuesta reveló que la posición llamada The Heavy Lifter (levantador de peso) es la posición para dormir más popular, con el 20% de los adultos descansando de esta manera durante la noche.



Quienes duermen así se exponen a problemas de la articulación sacroilíaca, inestabilidad del hombro y es probable que se despierten con dolor en la parte inferior de la espalda, dice la investigación.

Ilustración de las posiciones de dormir más recomendadas: The Heavy Lifter y The Dreamer. Ilustración cortesía Infobae.

The Hedgehog (el erizo): es la postura en la que la persona se enrolla como una bola apretada. Se trata de otra posición popular, ya que el 15% de los encuestados dijo dormir de esa forma. Pero los investigadores dijeron que esta opción puede conducir a la tensión en los flexores de la cadera, lo que puede contribuir a la artritis de la cadera o al dolor más adelante.



The Applauder (el aplaudidor): es la posición de elección para el 14% de los adultos. Dormir así hace que la columna gire y alarga el músculo piriforme, lo que provoca dolor en la cadera, la espalda baja y el cuello, dijeron los investigadores.

+Meriendas inteligentes que aportan energía al organismo: ¿cuáles son?



The Wrestler (el luchador): Esta posición causa rotación espinal e inestabilidad anterior del hombro. Alrededor del 5% de los adultos duermen en esta posición, pero los impactos a largo plazo de esto podrían incluir dolor crónico en el hombro y hormigueo en el brazo.



Alrededor del 5% de los adultos también optan por The Soldier (el soldado). Dependiendo del tipo de colchón, los investigadores dicen que esta posición puede causar una extensión excesiva de la columna lumbar, haciéndolo más propenso al dolor de espalda y rigidez general al día siguiente.

LEA: ¿Por qué es bueno comer piña por la noche?