10 ejercicios para hacer en casa y mantenerse en forma    

TEGUCIGALPA, HONDURAS.- Si te preocupa no estar cuidando tu salud y no lucir en forma por los incovenientes para ir al gimnasio, solo necesitas tener la disposición de ejercitarte día a día para lograr un cuerpo tonificado.

Conoce estos 10 ejercicios que puedes hacer en tu vivienda tan solo invirtiendo 30-40 minutos al día, pero antes no olvides calentar unos 10 minutos.

1. Sentadillas sin peso

Una vez calentados comenzamos con las sentadillas. Es un ejercicio muy fácil, pero en el que tendrás que tener mucho cuidado con dos cosas: tener la espalda recta cuando estés bajando y que las rodillas no sobrepasen tus pies. Puedes mirar varios videos para hacer una sentadilla correcta.

2. Sentadillas con peso

Haremos el mismo ejercicio, pero cargando un poco de peso. Para ello puedes coger una mochila y llenarla de paquetes de leche u otros objetos que supongan una carga para ti.

3. Sentadillas sumo

Este ejercicio consiste en realizar el mismo movimiento que en el anterior, pero esta vez con las piernas un poco más abiertas. De esta manera, ejercitaremos una parte diferente de nuestras piernas y glúteos. Si te resulta muy fácil, añádele algo de peso para trabajar más los músculos.

4. Zancadas

Las zancadas son otro de los ejercicios que no pueden faltar en tu rutina de entrenamiento en casa, pero hay que tener mucho cuidado a la hora de realizarlo para no lesionarnos. Procura que tu espalda esté recta cuando bajas y que la rodilla no sufra, concentra la carga en el cuádriceps y en el glúteo.

5. Patada de glúteo

Para realizar este ejercicio, nos colocamos de rodillas en el suelo apoyados con los codos o las manos, como resulte más cómodo. Entonces, llevamos la pierna hacia atrás hasta realizar una extensión completa de cadera. Después, la llevamos hacia el pecho y de nuevo remetimos el movimiento de extensión.

6. Flexiones

Para entrenar el tren superior no puede faltar una dosis de flexiones. Si aún no puedes hacerlas con las piernas estiradas, no dudes en posar tus rodillas en el suelo para poder realizar el ejercicio. No te preocupes, cuando quieras darte cuenta tendrás suficiente fuerza en los brazos como para hacer flexiones normales.

7. Fondos en banco para tríceps

Siéntate en una silla y pon tus manos sobre el asiento, a la altura de los hombros. Para comenzar a realizar el ejercicio lleva tus pies hacia delante hasta que tu cuerpo esté fuera de la silla, entonces debes flexionar tus codos poco a poco hasta que formen un ángulo de 90º y subiendo hasta la posición inicial.

8. Bíceps con peso

Mete los paquetes de leche que utilizamos antes para realizar las sentadillas en bolsas de plástico, así podrás levantarlos cómodamente para trabajar tus bíceps.

9. Abdominales

Para trabajar los abdominales nada mejor que el ejercicio de planchas. Es muy complicado lesionarse realizándolo y suele dar muy buenos resultados. Haz 20’’, descansa otros 20 y vuelve a realizar le ejercicio de nuevo, así 3 veces. No te olvides de hacer planchas laterales también.

10. Abdominales inferiores

Para ayudar a fortalecer el abdomen inferior hay numerosos ejercicios que puedes realizar, pero quizás los más conocidos sean las elevaciones de pierna y la tijera. Debes concentrarte en hacer la fuerza con el abdomen para trabajarlo de verdad.



Como extra para terminar tu entrenamiento y ayudar a la quema de grasa, dedica unos 20 minutos o media hora a hacer un cardio suave si eres principiante y algo más intenso si estás en buena forma.