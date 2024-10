Las posiciones

1

El discurso del jefe del Estado Mayor Conjunto de las Fuerzas Armadas, Roosevelt Hernández, en la ceremonia de ascensos de nueve generales, sigue levantando polvo en diferentes sectores de la sociedad y de la política por considerar que en el mismo violentó el principio constitucional que establece que: “Las Fuerzas Armadas de Honduras son una institución nacional de carácter permanente, esencialmente profesional, apolítica, obediente y no deliberante”.

2

En el acto, en el cual compartió estrado con la presidenta Xiomara Castro y la ministra de Defensa, Rixi Moncada -que sigue siendo la precandidata a la presidencia de la República por el oficialista Partido Libre-, el jefe militar sorprendió al hacer suyo el discurso oficial que cuestiona “las exoneraciones fiscales que benefician a un reducido número de familias”.

3

No son pocos los que consideran que al alinearse con el discurso oficial, Hernández está tomando una postura partidista, lo que contraviene el carácter apolítico de la institución castrense.

4

La diputada y aspirante presidencial liberal Maribel Espinoza, sobre el caso, dijo: “Al General debo recordarle que, constitucionalmente, las Fuerzas Armadas son apolíticas y no deliberantes. Que es competencia del Congreso Nacional y no de las FF AA aprobar las leyes y allí aún no se ha agendado la discusión de esa ley en particular”.

5

El involucramiento de los militares en tema políticos no abona a la tranquilidad social que debe imperar en la sociedad hondureña, que se apresta a una nueva contienda electoral en la que los militares tienen una misión constitucional que cumplir: “garantizar el libre ejercicio del sufragio, la custodia, transporte y vigilancia de los materiales electorales y demás aspectos de la seguridad del proceso”, y ello lo obliga a mantenerse al margen de situaciones políticas.

6

Con sus posiciones no coadyuva a alcanzar tal propósito.