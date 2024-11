Solución a los problemas de Honduras

1

La semana pasada, las diferentes corrientes internas de los partidos políticos presentaron sus planillas de los diferentes niveles electivos a las autoridades partidarias, lo que ha provocado que podamos conocer las postulaciones de diferentes personas para alcaldías, diputaciones y presidencia de la República. Sin embargo, hay algo que sí debemos decir: resulta curioso apreciar a algunos aspirantes ofrecerse como la solución de los problemas que abaten nuestra nación.

2

Yo realmente me pregunto, una persona que en el ámbito personal no es la mejor referencia, en el ámbito profesional mucho menos, y en el ámbito social tampoco, ¿podrá ser la solución para rescatar un municipio, departamento o al país? Existen personas que viven de la política, y otros, que viven para la política, dos cosas muy diferentes, y pienso que esta gente que en el ámbito personal no han podido construir nada, están buscando llegar a cargos de elección popular para vivir de la política, no se necesitan poderes especiales para entender esto. Alguien que en su vida personal y profesional no ha construido nada, ¿qué aporte sustancial puede darle a un gobierno? Ese es uno de los problemas fundamentales que tenemos, apoyamos a personas que llegan a la administración pública a solventar sus problemas individuales y no los problemas nacionales.

3

Lo ideal en el terreno de la administración pública es que podamos sumar hondureños y hondureñas que den un aporte significativo, que, con base en sus experiencias, lleguen a sumar. Preocupa un poco ver personas cuyas propuestas son únicamente sacar al gobierno de turno, o decir que el gobierno continúe. Si usted es un aspirante a cargo de elección popular debe pensar: ¿Cuál será el aporte que usted dará?, ¿qué hará en sus cuatro años de gestión?, ¿cómo lo va a lograr? No se trata únicamente de vestirme como político y subir videos a redes sociales abrazando personas de escasos recursos, se trata de tener un plan técnico de gobierno para cambiarle la vida a esas personas que usted quiere representar.

4

Sé que lo más fácil es criticar desde una columna, pero debemos asumir el reto de hacer campañas de altura, los hondureños merecemos eso. Si queremos resultados diferentes, debemos de dejar de hacer lo mismo, eso incluye votar por “políticos” convencionales.