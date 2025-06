Mensaje para los partidos políticos (1/4)

Al aproximarse cada vez más el día de nuevas elecciones generales y estando plenamente conscientes de que aun con sus profundos defectos (los congénitos y los deliberados) la opción preferible para una sociedad sigue siendo disputar y distribuir el poder formal a través de procesos comiciales, aunque estos sigan presentando muchas irregularidades, incertidumbres y que no se haya logrado -después de décadas y enormes gastos- construir una estructura de sólida democracia real que integre las diferentes dimensiones de una vida decente para la mayor cantidad posible de población.

Con mucho respeto y franqueza me animo a dirigir un mensaje principalmente a los partidos que conforman la nueva realidad nacional del tripartidismo. Lo vamos a hacer en el siguiente orden: Partido Libre; Partido Nacional; Partido Liberal; Pinu y Democracia Cristiana, y los demás.

Para el Partido Libertad y Refundación, Libre: Siendo ustedes los actuales gobernantes debieron tener “prohibido olvidar” que cuatro años transcurren rápido y que, por eso, debieron aprovechar para avanzar en cumplir con el plan de gobierno desde la primera semana en funciones. Que siendo más o menos unas 200 semanas efectivas, había que hacer funcionar la administración pública de ser posible como un reloj o un motor.

No perder tiempo ni tampoco intentar sembrar distractores. Que en las primeras 50, 100 o 150 semanas debieron ejecutar lo más posible. Que en el caso concreto de ustedes se esperaba tanto y que, reconociendo que no les iba a tocar fácil “rearmar” un país en pedazos, precisamente por eso, debieron ser muy disciplinados, serios y francos, para cumplir con la mayor parte del plan de gobierno (que parece se los redactaron, lo empastaron, lo presentaron y lo engavetaron, no lo volvieron a leer). Para “refundar” o transformar realmente a Honduras, se necesita primero refundar el propio partido y al grupo que lo conduce.

Ustedes, efectivamente irrumpieron contra el “bipartidismo”, pero, traían en su ADN un comportamiento sectario, fanático y plagado de ambiciones personales que los llevaron simultáneamente a ser fundadores del “tripartidismo” entendido como un escenario mutante en el que persisten muchos de los mismos actores bipartidistas y algunos nuevos, pero, contaminados con los mismos comportamientos nocivos de siempre.

Carentes de voluntad real y audacia para transformar el país. Esas desviaciones no son responsabilidad de los simpatizantes independientes y votantes sinceros del partido, es responsabilidad de los operadores políticos del círculo más cercano al núcleo coordinador.

Surgieron en las calles contra el golpe de Estado, pero no todos eran ni son simpatizantes del melismo. A futuro, deben dilucidar esa disyuntiva si pretenden sobrevivir y crecer. Será crucial. En esos tan repetidos doce años, siete meses, hubo tiempo para prepararse mejor al asumir el poder y demostrar ser realmente diferentes en los tres años, seis meses hasta hoy. No basta con decirlo, los hechos deben marcar diferencia concreta.

Hay que reconocer que hubo algunos asomos de mejor manejo de los recursos públicos, pero, sin llegar a lo sustancial y palpable. Por ahora, es aconsejable como competidor contemplar serenamente la posibilidad de perder las elecciones y prepararse para hacer una buena oposición, mejor que en el tiempo pasado. Porque, cuando no se ejerce verdadera oposición, se vislumbra las deficiencias cuando toque estar en el ejercicio del poder. Si les toca continuar gobernando, se requiere un replanteamiento total. Seguir en lo mismo sería infructuoso.

Hay mucho más que decirles, pero, será en otra oportunidad.