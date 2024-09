Más de lo mismo

Con un profundo pesar y tristeza escribo estas líneas, por todo lo que ha ido aconteciendo en estos días, que pena que, la definición que los políticos le han dado a Honduras internacionalmente es de narcoestado.

Si analizamos todo de manera general y en retrospectiva, con base a la temporalidad de los hechos y las declaraciones de narcos confesos en los Estados Unidos, Honduras viene de tener la combinación de narcotráfico y política desde hace 18 años aproximadamente, con hechos señalados desde el gobierno de 2006-2010 a la actualidad, es decir, los últimos 5 gobiernos han tenido una relación directa con la narcoactividad.

La discusión entre nuestros políticos es ver qué partido político tiene más narcotraficantes y corruptos, sin embargo, estos partidos ya sean de izquierda o derecha, azules o rojos, han tenido un comportamiento muy similar en varios aspectos, el común denominador es el financiamiento de las campañas electorales de fondos de dudosa procedencia, en algunos casos con recursos provenientes de actos de corrupción y otros del crimen organizado.

¿Cómo vamos a salir adelante con una clase política que se preocupa más por protegerse que velar por los intereses generales de los hondureños? Es curioso como en un abrir y cerrar de ojos, la presidenta de la República tomó la decisión de denunciar el tratado de extradición con los Estados Unidos, todos dentro y fuera de Honduras sabemos por qué y por quién hizo esto, lo que vivimos con el Partido Nacional en el pasado reciente no tiene precedente alguno en muchos temas, pero lo que este gobierno está haciendo también es algo nunca antes visto. En lugar de enmendar y rectificar prefieren atacar, e irse de frente contra quien les diga la verdad, se escudan bajo una narrativa que solo existe en el mundo de los que gobiernan, únicamente para mantenerse en el poder y seguir confundiendo al pueblo hondureño.

La clase política de Honduras lo único que nos permite diferenciar una de la otra son sus colores políticos, pero en el fondo son más de lo mismo, de esta manera en lugar de avanzar, retrocedemos como nación.

Solo quiero cerrar, dejando claro, que los hondureños no somos narcotraficantes, que la clase política no representa a la población hondureña, la clase política se representa a sí misma en nombre del pueblo hondureño. Necesitamos personas dentro de la administración pública que no tengan vínculos con la corrupción ni narcotráfico, esos sí podrán representar los intereses de la hondureñidad.