Otro día. Para la ilusión ante la incertidumbre. Para la determinación ante la desidia. Para la acción ante la parálisis que pueden ocasionar la incertidumbre y la desidia.

Es de que cada sector en la presente coyuntura, una de temor y de inquietud ante el futuro: gobierno, empresa privada, Fuerzas Armadas, iglesias, ciudadanía, trabajen en forma complementaria y focalizada en generar la paz y esa esperanza que añoramos.

El gobierno debe extender un liderazgo cercano y responsable para con la población. Esta obligado a rendir cuentas y a actuar con transparencia en la administración y al tomar decisiones nacionales. La opacidad que les caracteriza les devuelve desconfianza.

Su obligación es generar un clima propicio a la inversión. Invertir en programas sociales e infraestructura. Magnífico las canchas deportivas pero deben promover la generación de empleo. El gobierno no debe confrontar con las Organizaciones No Gubernamentales (ONG).

Que exija cumplimiento de deberes, pero sin hostigamiento. El acceso a los servicios básicos, exigen mayor atención a fin de disminuir la presión social. Y para hacer frente a la violencia insoportable. La empresa privada tiene un compromiso ineludible con el desarrollo sostenible.

Debe invertir en sectores estratégicos que produzcan crecimiento económico. Su responsabilidad social empresarial es algo con lo que ya se cuenta, como derecho adquirido. Ha de impactar en forma efectiva en mejorar las condiciones de vida de los desafortunados. Que velen por los derechos humanos, que provean formación profesional y técnica, que alivien la desgracia de sectores vulnerables.

Nuestras Fuerzas Armadas no son enemigas. Son pueblos y a el se deben. No han de ser instrumentalizadas por el poder, sino apoyadas para que cumplan con su misión constitucional. La ciudadanía, debe activarse para la movilización y su organización. Es nuestro deber exigir el respeto a los derechos ciudadanos. No terminamos de exigir porque no nos terminan de cumplir. Exigimos y exigimos hasta que nos cumplan.